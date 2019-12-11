Asya'da üçlü zirve gerçekleştirilecek - Son Dakika

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ay sonunda Çin ve Güney Kore liderleriyle gerçekleştirilecek üçlü zirveye katılmak için Çin'i ziyaret edecek.



Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin ay sonunda Çin ve Güney Kore liderlerinin de katılımıyla gerçekleştirilecek üçlü zirve için Çin'e ziyarette bulunacak. Zirvenin 24 Aralık'ta Çin'in Siçuan bölgesinde yapılacağını duyurmasının ardından Kabine Başkanı Yoshihide Suga, Başbakan Abe'nin 23-25 Aralık tarihleri arasında Çin'i ziyaret edeceğini açıkladı. Zirvenin 3 ülke arasındaki işbirliğinin 20. yıl dönümünde gerçekleşecek olması nedeniyle önemli olduğunu kaydeden Suga, güncel ve gelecekle ilgili çok farklı konuların zirvede görüşüleceğini belirtti. Zirvede Kuzey Kore ile ilgili politika koordinasyonunun diğer bölgesel ve uluslararası meselelerle birlikte ele alınacağını da ifade eden Suga, Abe'nin Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'le ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin planlandığını kaydetti. - TOKYO