Asya'da Uluslararası Yoga Günü Kutlandı

HONG KONG, 22 Haziran (Xinhua) -- Asya'da sağlıklı ve genç kalmak isteyen pek çok kişi Uluslararası Yoga Günü'nde yoga yaptı. Yoganın evrensel cazibesini kabul eden Birleşmiş Milletler, yoga yapmanın yararlarına dair dünyada farkındalık yaratmak için 2014'te 21 Haziran'ı Uluslararası Yoga Günü ilan etti. Yoga ayrıca, pandemi sırasında sosyal izolasyon ve depresyonla mücadelede, karantina ve izolasyondaki Kovid-19 hastalarının psiko-sosyal bakım ve rehabilitasyonunda önemli bir rol oynuyor.

Pakistan'ın Lahor şehrinde bir yoga etkinliğine katılan insanlar, 20 Haziran 2022. Uluslararası Yoga Günü her yıl 21 Haziran'da kutlanıyor. (Fotoğraf: Sajjad/Xinhua)

Singapur'da Marina Barajı'nın çatısındaki yeşil alanda düzenlenen Uluslararası Yoga Günü etkinliğinde yoga yapan katılımcılar, 21 Haziran 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Singapur'da Marina Barajı'nın çatısındaki yeşil alanda düzenlenen Uluslararası Yoga Günü etkinliğinde yoga yapan katılımcılar, 21 Haziran 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Singapur'da Marina Barajı'nın çatısındaki yeşil alanda düzenlenen Uluslararası Yoga Günü etkinliğinde yoga yapan katılımcılar, 21 Haziran 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da Uluslararası Yoga Günü'nü kutlayan insanlar yoga yaparken görülüyor, 21 Haziran 2022. (Fotoğraf: Gayan Sameera/Xinhua)

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da Uluslararası Yoga Günü'nü kutlayan insanlar yoga yaparken görülüyor, 21 Haziran 2022. (Fotoğraf: Gayan Sameera/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'da Uluslararası Yoga Günü'nü kutlamak için bir teknede yoga yapan yoga tutkunları görülüyor, 21 Haziran 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Nepal'in başkenti Katmandu'da Uluslararası Yoga Günü öncesinde ışıklandırılan Dharahara Kulesi, 20 Haziran 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)