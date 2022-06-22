Asya'da Uluslararası Yoga Günü Kutlandı - Son Dakika
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Asya'da Uluslararası Yoga Günü Kutlandı

22.06.2022 16:14
Asya'da Uluslararası Yoga Günü Kutlandı

HONG KONG, 22 Haziran (Xinhua) -- Asya'da sağlıklı ve genç kalmak isteyen pek çok kişi Uluslararası Yoga Günü'nde yoga yaptı.

HONG KONG, 22 Haziran (Xinhua) -- Asya'da sağlıklı ve genç kalmak isteyen pek çok kişi Uluslararası Yoga Günü'nde yoga yaptı. Yoganın evrensel cazibesini kabul eden Birleşmiş Milletler, yoga yapmanın yararlarına dair dünyada farkındalık yaratmak için 2014'te 21 Haziran'ı Uluslararası Yoga Günü ilan etti. Yoga ayrıca, pandemi sırasında sosyal izolasyon ve depresyonla mücadelede, karantina ve izolasyondaki Kovid-19 hastalarının psiko-sosyal bakım ve rehabilitasyonunda önemli bir rol oynuyor.

Asya'da Uluslararası Yoga Günü Kutlandı

Pakistan'ın Lahor şehrinde bir yoga etkinliğine katılan insanlar, 20 Haziran 2022. Uluslararası Yoga Günü her yıl 21 Haziran'da kutlanıyor. (Fotoğraf: Sajjad/Xinhua)

Asya'da Uluslararası Yoga Günü Kutlandı

Singapur'da Marina Barajı'nın çatısındaki yeşil alanda düzenlenen Uluslararası Yoga Günü etkinliğinde yoga yapan katılımcılar, 21 Haziran 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Asya'da Uluslararası Yoga Günü Kutlandı

Singapur'da Marina Barajı'nın çatısındaki yeşil alanda düzenlenen Uluslararası Yoga Günü etkinliğinde yoga yapan katılımcılar, 21 Haziran 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Asya'da Uluslararası Yoga Günü Kutlandı

Singapur'da Marina Barajı'nın çatısındaki yeşil alanda düzenlenen Uluslararası Yoga Günü etkinliğinde yoga yapan katılımcılar, 21 Haziran 2022. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Asya'da Uluslararası Yoga Günü Kutlandı

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da Uluslararası Yoga Günü'nü kutlayan insanlar yoga yaparken görülüyor, 21 Haziran 2022. (Fotoğraf: Gayan Sameera/Xinhua)

Asya'da Uluslararası Yoga Günü Kutlandı

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da Uluslararası Yoga Günü'nü kutlayan insanlar yoga yaparken görülüyor, 21 Haziran 2022. (Fotoğraf: Gayan Sameera/Xinhua)

Asya'da Uluslararası Yoga Günü Kutlandı

Havadan çekilen fotoğrafta, Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'da Uluslararası Yoga Günü'nü kutlamak için bir teknede yoga yapan yoga tutkunları görülüyor, 21 Haziran 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Asya'da Uluslararası Yoga Günü Kutlandı

Nepal'in başkenti Katmandu'da Uluslararası Yoga Günü öncesinde ışıklandırılan Dharahara Kulesi, 20 Haziran 2022. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

21 Haziran, Singapur, Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asya'da Uluslararası Yoga Günü Kutlandı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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