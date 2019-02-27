Son Dakika Haberleri: Asya'daki En Derin Petrol Kuyusu Xinjiang'da Açıldı

Asya'daki En Derin Petrol Kuyusu Xinjiang'da Açıldı

45 dakika önce

China Petrochemical Group - Sinopec Group (Çin Petrokimya Şirketi) 8 bin 588 metre derinliğindeki petrol kuyusunun kazı işlemlerinin Pazartesi günü sona erdiğini açıkladı.

Asya'daki En Derin Petrol Kuyusu Xinjiang'da Açıldı, System.String[]
China Petrochemical Group - Sinopec Group (Çin Petrokimya Şirketi) 8 bin 588 metre derinliğindeki petrol kuyusunun kazı işlemlerinin Pazartesi günü sona erdiğini açıkladı.

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Tarim Basin'de bulunan kuyu, aynı zamanda Asya topraklarındaki en derin kuyu olma özelliğini taşıyor.

Shunbei petrol ve gaz yatağı 8 bin metre yerin altına gömülü olduğu için, karmaşık jeolojik yapı ve yüksek sıcaklık dolayısıyla delme ve kuyu açma işlemleri zorluyor.

Sinopec mühendisleri ise sürtüşme katsayısını azaltacak, hassas işlemi sağlayacak ve matkap yörüngesini optimize edecek araçlar geliştirdiler.

Habere göre, Çin şirketleri kuyunun delinme sürecindeki deneyimleri ile, derin kuyu açma konusunda gerekli teknolojik ve bilimsel gereklilikleri sağladılar.

Dünyanın en derin petrol kuyusu 12.869 metre ile Rusya'nın Kuzey Sibirya bölgesinde bulunuyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:45 Kaynak: DHA

Sinopec, Asya, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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