Son Dakika Haberleri: Asya'daki En Derin Petrol Kuyusu Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde Açıldı

Asya'daki En Derin Petrol Kuyusu Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde Açıldı

1 saat önce

China Petrochemical Group – Sinopec Group (Çin Petrokimya Şirketi) 8 bin 588 metre derinliğindeki petrol kuyusunun kazı işlemlerinin Pazartesi günü sona erdiğini açıkladı. Çin Uluslararası Radyosu’nun haberine göre, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Tarim Basin’de bulunan kuyu, aynı zamanda Asya topraklarındaki en derin kuyu olma özelliğini taşıyor. Shunbei petrol ve gaz yatağı 8 bin metre yerin […]The post Asya’daki en derin petrol kuyusu Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi’nde açıldı appeared first on Enerji Enstitüsü.

Asya'daki En Derin Petrol Kuyusu Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde Açıldı, System.String[]
China Petrochemical Group - Sinopec Group (Çin Petrokimya Şirketi) 8 bin 588 metre derinliğindeki petrol kuyusunun kazı işlemlerinin Pazartesi günü sona erdiğini açıkladı.

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Tarim Basin'de bulunan kuyu, aynı zamanda Asya topraklarındaki en derin kuyu olma özelliğini taşıyor.

Shunbei petrol ve gaz yatağı 8 bin metre yerin altına gömülü olduğu için, karmaşık jeolojik yapı ve yüksek sıcaklık dolayısıyla delme ve kuyu açma işlemleri zorluyor.

Sinopec mühendisleri ise sürtüşme katsayısını azaltacak, hassas işlemi sağlayacak ve matkap yörüngesini optimize edecek araçlar geliştirdiler.

The post Asya'daki en derin petrol kuyusu Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde açıldı appeared first on Enerji Enstitüsü.
Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:10 

Sinopec, Asya, Uygur, Yenikadinda Gösterme, Sektörel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muğlalı Balıkçılar Vampir Pire Olarak Bilinen İsopodlardan Dertli Üniversitenin Kapısındaki Sembol, Sivas'ı Karıştırdı

Gül ve Davutoğlu Arasında Kalan Babacan, Tarafını Seçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 10:33:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Asya'daki En Derin Petrol Kuyusu Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]