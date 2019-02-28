Asya'daki En Derin Petrol Kuyusu Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde Açıldı
1 saat önce
China Petrochemical Group – Sinopec Group (Çin Petrokimya Şirketi) 8 bin 588 metre derinliğindeki petrol kuyusunun kazı işlemlerinin Pazartesi günü sona erdiğini açıkladı. Çin Uluslararası Radyosu’nun haberine göre, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Tarim Basin’de bulunan kuyu, aynı zamanda Asya topraklarındaki en derin kuyu olma özelliğini taşıyor. Shunbei petrol ve gaz yatağı 8 bin metre yerin […]The post Asya’daki en derin petrol kuyusu Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi’nde açıldı appeared first on Enerji Enstitüsü.
China Petrochemical Group - Sinopec
Group (Çin
Petrokimya Şirketi) 8 bin 588 metre derinliğindeki petrol kuyusunun kazı işlemlerinin Pazartesi günü sona erdiğini açıkladı.
Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, Xinjiang Uygur
Özerk Bölgesi'ndeki Tarim Basin'de bulunan kuyu, aynı zamanda Asya
topraklarındaki en derin kuyu olma özelliğini taşıyor.
Shunbei petrol ve gaz yatağı 8 bin metre yerin altına gömülü olduğu için, karmaşık jeolojik yapı ve yüksek sıcaklık dolayısıyla delme ve kuyu açma işlemleri zorluyor.
Sinopec mühendisleri ise sürtüşme katsayısını azaltacak, hassas işlemi sağlayacak ve matkap yörüngesini optimize edecek araçlar geliştirdiler.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:10
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