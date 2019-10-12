Son Dakika Haberleri: Asya'dan Türkiye'ye yatırım yaklaşık iki katına çıktı
Son Dakika Ekonomi Asya'dan Türkiye'ye yatırım yaklaşık iki katına çıktı

Asya'dan Türkiye'ye yatırım yaklaşık iki katına çıktı

1 saat önce

Türkiye'ye ağustos sonu itibarıyla Avrupa'dan 2,3 milyar dolar, Asya'dan 1,7 milyar dolar ve diğer bölgelerden 0,3 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye yatırımı gelirken, Asyalı yerleşiklerin yatırımları yüzde 91,3 artış gösterdi.

Asya'dan Türkiye'ye yatırım yaklaşık iki katına çıktı, System.String[]

Türkiye'ye ağustos sonu itibarıyla Avrupa'dan 2,3 milyar dolar, Asya'dan 1,7 milyar dolar ve diğer bölgelerden 0,3 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye yatırımı gelirken, Asyalı yerleşiklerin yatırımları yüzde 91,3 artış gösterdi.

Türkiye, Avrupa, Asya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:21 
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