Asya, Derin'in oyununu ortaya çıkarıyor! Sadakatsiz'in, yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in 12 Mayıs Çarşamba akşamı 29'uncu bölümüyle ekrana gelecek.

DERİN'İN PLANLARI ORTAYA ÇIKIYOR

Asya, kendisine iftira atan Derin'in evine giderek Volkan'ın yanında bir ses kaydı dinletiyor. Kayıtta ise Derin'in Asya ve Volkan'dan intikam almak için plan yaptığı anlatılıyor. Polise yalan bilgi verdiği için suç işleyen Derin, emniyet müdürü dayısıyla yüzleşiyor. Volkan ise, "Siz bu meseleyi aile içinde halletmelisiniz" diyerek evi terk ediyor. Yaşadıklarından sonra bir de terk edilen Derin, adeta yıkılıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz son bölümünde Faruk ve Nazan'ın elinden kurtulan Asya ve Derin için yeni bir dönem başladı. Yaralanan Asya hastaneden taburcu olduktan sonra Derin'in tüm olanlardan kendisini suçladığını öğrendi. Bu durumu Derin'le bizzat konuşmak için hastaneye giden Asya, Derin'i uyardı. Asya, yaptıklarının ortaya çıkmaması için Derin'in ona attığı iftiraları temizlemesi gerektiğini söyledi.