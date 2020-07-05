Asya: "Hiçbir şey insan sağlığından önemli değil" - Son Dakika

Asya: "Hiçbir şey insan sağlığından önemli değil"

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, altyapı çalışmalarını inceleyerek, "Altyapı çalışmaları 'risktir' dediler.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, altyapı çalışmalarını inceleyerek, "Altyapı çalışmaları 'risktir' dediler. Ancak hiç bir risk insan sağlığı kadar önemli değildir. Yıllarca Çar Çayı'na dökülen Hacı Şeref Camii ve civarındaki hatlar yeni şebekeye bağlandı. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 5 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1148 yeni vaka tespit edildi
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Koronavirüs salgınıyla ilgili yeni iddia: 7 yıl önce Çin'deki bir madende ortaya çıktı


Belediye Başkanı Feyat Asya, hafta içi olduğu gibi hafta sonu da mesaisini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde kent genelinde yürütülen belediye çalışmalarını inceleyen Asya, çalışanlara kolaylıklar dileyerek yetkililerden bilgi aldı. İlk olarak Hacı Şeref Camii altından Çar Çayı boyunca devam eden içme suyu ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarını denetleyen Asya, bu sırada karşılaştığı mahalle sakinleriyle de ayaküstü sohbet etti. Söz konusu bölgedeki meskenlerin altyapı hattının olmadığına dikkat çeken Başkan Asya, "Altyapı çalışmaları 'risktir' dediler. Ancak hiçbir risk insan sağlığı kadar önemli değildir. Yıllarca Çar Çayı'na dökülen Hacı Şeref Camii ve civarındaki hatlar yeni şebekeye bağlandı. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.


"Üstyapı çalışmalarına ağırlık vereceğiz"


Yapılan hizmetlerden dolayı vatandaşların teşekkür ettiği Asya, "Bu tür hizmetleri halkımıza lütuf olarak sunmadık, sunmayacağız. İhtiyaç duyulan ve eksikliğini yaşadığımız bu tür çalışmaları yapmak boynumuzun borcudur. Halkımızın yaşam standartlarını yükseltmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Altyapı gerçekten sıkıntılı bir projeydi ve iyi yönetilmesi gereken bir süreçti. Şükürler olsun sonuna yaklaşıyoruz. Şehrin büyük bir kısmının hatlarını yeniledik. Bu yıl devam eden çalışmaları tamamlayarak üstyapıya ağırlık vereceğiz" şeklinde konuştu.


Başkan Asya, Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu


Daha sonra eski stadyumun yerine yapılan Millet Bahçesi ve Kıraathanesi Projesinin uygulandığı bölgeye geçen Asya, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. İnşaat alanında inceleme yapan Asya, projenin tamamlanması ile Muş'un nefes alacağı alternatif bir mekanın daha oluşacağının altını çizdi. 320 gün içerisinde yapılması planlanan Millet Bahçesi ve Kıraathanesi, tamamlandıktan sonra Muş Belediyesinin bünyesinde vatandaşların hizmetine açılacak.


Başkan Asya, yoğun mesaisine rağmen yaptığı ziyaretlerle gönüllere dokunuyor


Gün boyu çalışma alanlarını gezen Başkan Asya, daha sonra çeşitli ziyaretlerde de bulundu. İlk olarak Muratpaşa Mahallesi Kantere mevkiinde yol güvenliğini sağlayan emniyet mensuplarını ziyaret eden Başkan Asya, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Polislerin çay davetine icabet eden Başkan Asya, kendileri ile bir süre sohbet ettikten sonra bölgeden ayrıldı. Başkan Asya, hafta sonu mesaisini Hacı Kazım Aykut isimli vatandaşı ziyaret edip hasbihal ederek sonlandırdı. Başkan Asya ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Şehrimizin huzuru için gece gündüz fedakarca görev yapan Üçevleryolu Polis Uygulama Noktasını ziyaret ederek görevli arkadaşlarımız ile hasbihal ettik. Yaşayan tarih olarak bilinen Hacı Kazım Aykut Amcayı ziyaret ederek ilimiz ve bölgemizin yakın tarihi hakkında bilgisinden istifade ettik ve duasını aldık" dedi. - MUŞ

Millet Bahçeleri, Feyat Asya, Asya, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 13:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Asya: 'Hiçbir şey insan sağlığından önemli değil' - Son Dakika

Son Dakika

15:18 Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor 15:12 Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım 14:43 Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:50 Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 12:00 İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti 09:27 Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada 21:58 Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi 20:57 Van Gölü'nde 2 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı 16:46 İstanbul'un tsunami raporunda yer alan dehşet verici detaylar! 17 ilçe sular altında kalacak 16:13 İkranur için özel ekip iz sürüyor! Cinayet şüphesi üzerine her detay tek tek inceleniyor 15:28 Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika: Türkiye'de 5 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1148 yeni vaka tespit edildi
19:24
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
19:09
Koronavirüs salgınıyla ilgili yeni iddia: 7 yıl önce Çin'deki bir madende ortaya çıktı
18:52
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
17:44
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
16:47
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
16:44
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
16:42
Libya'da kimliği belirsiz savaş uçakları Vatiyye Askeri Üssü'ne saldırı düzenledi
16:11
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
16:08
Ünlü tenisçi Rafael Nadal'ın 38.5 milyon TL değerindeki yatı, Göcek'te kaza yaptı
15:48
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 19:33:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Asya: "Hiçbir şey insan sağlığından önemli değil" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]