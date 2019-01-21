Son Dakika Haberleri: Asya Hisse Senedi Piyasaları Çin Gsyh Verileriyle Karışık

Asya Hisse Senedi Piyasaları Çin Gsyh Verileriyle Karışık

1 saat önce

– ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerine bağlı olarak, Çin'in yıllık büyümesi, 28 yılın en düşük düzeyi olan, yüzde 6.6'ya geriledi.

Asya Hisse Senedi Piyasaları Çin Gsyh Verileriyle Karışık, System.String[]
–   ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerine bağlı olarak, Çin'in yıllık büyümesi, 28 yılın en düşük düzeyi olan, yüzde 6.6'ya geriledi.

Çin'in ekonomik genişlemesi, hükümetin, yatırım ve borç kaynaklı büyümeden, yurt içi tüketimi artırmaya geçmesiyle çift haneli rakamlardan tek haneye geriledi.

Bu ayın başlarında, Çin Merkez Bankası, piyasalardaki ekonominin sağlığı endişeleri sebebiyle, daha fazla likidite sağlamak için bankalar için zorunlu karşılıkları 100 baz puan düşürdü. Banka zorunlu karşıklıkları 2018 yılında dört defa düşürmüştü.

Zorunlu karşıklardaki bu düşüş, küçük işletmelere borç vermeyi artırmak için bankacılık sistemine yaklaşık 116 milyar dolar likidite sağladı.

Bankanın, ekonomide keskin bir yavaşlamayı önlemek için önümüzdeki aylarda para politikasını hafifletmesi bekleniyor.

Çin Başbakanı Li Keqiang, rezerv oranları ve vergilerde indirim de dahil olmak üzere ekonomiyi desteklemek için daha fazla önlem alınacağını söyledi.

Gelişmeler etkisiyle Asya hissesenedi piyasalarında genel durum şöyle;

Shanghai Composite yüzde 0.68 ve

Shenzen Composite yüzde 0.83 artarken,

Nikkei yüzde 0.68,

Kospi Composite yüzde 0.10,

Hang Seng yüzde 0.65 ve

S&P yüzde 0.17 düştü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:25 Kaynak: DHA

Asya, Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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