Asya Hisse Senedi Piyasaları Keskin Yükseldi
1 saat önce
– Asya Pasifik bölgesindeki hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasıdaki Pekin'de başlayan ticaret görüşmelerinin olumlu etkisiyle keskin yükseldi.
– Asya Pasifik bölgesindeki hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasıdaki Pekin'de başlayan ticaret görüşmelerinin olumlu etkisiyle keskin yükseldi.
Asya hisse sendi piyasalarında erken işlemlerde;
- Nikkei yüzde 2.4,
- Hang Seng yüzde 0.65,
- Shanghai Composite yüzde 0.75,
- Shenzen Composite yüzde 1.75,
- Kospi yüzde 1.36 ve
- S&P yüzde 1.14 yükseldi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:27 Kaynak: DHA
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