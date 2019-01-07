Son Dakika Haberleri: Asya Hisse Senedi Piyasaları Keskin Yükseldi

Asya Hisse Senedi Piyasaları Keskin Yükseldi

1 saat önce

– Asya Pasifik bölgesindeki hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasıdaki Pekin'de başlayan ticaret görüşmelerinin olumlu etkisiyle keskin yükseldi.

Asya Hisse Senedi Piyasaları Keskin Yükseldi, System.String[]
– Asya Pasifik bölgesindeki hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin arasıdaki Pekin'de başlayan ticaret görüşmelerinin olumlu etkisiyle keskin yükseldi.

Asya hisse sendi piyasalarında erken işlemlerde;

       - Nikkei yüzde 2.4,

       - Hang Seng yüzde 0.65,

       - Shanghai Composite yüzde 0.75,

       - Shenzen Composite yüzde 1.75,

       - Kospi yüzde 1.36 ve

       - S&P yüzde 1.14 yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:27 Kaynak: DHA

Pekin, Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Asya, Ekonomi
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