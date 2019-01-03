Son Dakika Haberleri: Asya Hisse Senedi Piyasları Günü Düşüşle Tamamladı

Asya Hisse Senedi Piyasları Günü Düşüşle Tamamladı

53 dakika önce

– Asya'da hisse senedi piyasaları, Apple CEO'su Tim Cook'un Çin ekonomisindeki zayıflık ve satışlardaki düşüşlere bağlı olarak ilk çeyrek için ciro beklentisini düşürmesiyle, düşüşle kapandı.

Asya Hisse Senedi Piyasları Günü Düşüşle Tamamladı, System.String[]
Asya'da hisse senedi piyasaları, Apple CEO'su Tim Cook'un Çin ekonomisindeki zayıflık ve satışlardaki düşüşlere bağlı olarak ilk çeyrek için ciro  beklentisini düşürmesiyle, düşüşle kapandı.

Asya hisse senedi piyasalarında kapanış dezeyleri şöyle;

Güney Kore'de Kospi yüzde 0.81,

Çin'de Shanghai yüzde 0.04,

Shenzen yüzde 0.58 ve

Hong Kong'da Hang Seng yüzde 0.26 düştü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:33 Kaynak: DHA

Tim Cook, Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi
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