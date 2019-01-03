Asya Hisse Senedi Piyasları Günü Düşüşle Tamamladı
53 dakika önce
– Asya'da hisse senedi piyasaları, Apple CEO'su Tim Cook'un Çin ekonomisindeki zayıflık ve satışlardaki düşüşlere bağlı olarak ilk çeyrek için ciro beklentisini düşürmesiyle, düşüşle kapandı.
– Asya
'da hisse senedi piyasaları, Apple CEO
'su Tim Cook
'un Çin
ekonomisindeki zayıflık ve satışlardaki düşüşlere bağlı olarak ilk çeyrek için ciro beklentisini düşürmesiyle, düşüşle kapandı.
Asya hisse senedi piyasalarında kapanış dezeyleri şöyle; Güney Kore
'de Kospi yüzde 0.81,
Çin'de Shanghai
yüzde 0.04,
Shenzen yüzde 0.58 ve Hong Kong
'da Hang Seng yüzde 0.26 düştü. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:33 Kaynak: DHA
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