Asya hisseleri İran saldırısı sonrası düştü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Asya hisseleri İran saldırısı sonrası düştü - Son Dakika Ekonomi

Asya hisseleri İran saldırısı sonrası düştü

6 saat önce

ABD güçlerinin İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası İran'ın ABD'ye düzenlediği misilleme saldırı, Asya borsalarında eksi yönlü bir seyre yol açtı.

Asya hisseleri İran saldırısı sonrası düştü, System.String[]

ABD güçlerinin İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası İran'ın ABD'ye düzenlediği misilleme saldırı, Asya borsalarında eksi yönlü bir seyre yol açtı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ABD karşı saldırıya geçmediği sürece Tahran'ın operasyona devam etmeyeceğini söyledi. Bunun yanında ABD Başkanı Donald Trump ise saldırı sonrası yaptığı paylaşımda "Her şey yolunda" dedi; ancak, kapanış sonrası Wall Street'te Dow Jones 400 puan kaybetti.

Saldırının yanında yeni veriler, Japonya tüketici güveninin Kasım ayındaki 38.7 düzeyinden Aralık'ta 39.1'e yükseldiğini gösterdi.

Gelişmelerin ardından Asya piyasalarında gün sonu işlemlerinde;

Nikkei 225 yüzde 0.57,

Kospi yüzde 1.11,

S&P/ASX yüzde 0.13,

Shanghai Composite yüzde 1.24,

Shenzhen Composite yüzde 1.01,

Hang Seng yüzde 1.15 düştü.

Emtia piyasaları

İran saldırısının yatırımcıları yeniden güvenli liman arayışına sokmasıyla fiyatları yükselirken, tahvil piyasasında ise kayıplar görüldü. Altının onsu 1,610.90 dolarla Mart 2013'ten bu yana en yüksek düzeyini gördükten sonra 1,595 dolara döndü. Bunun yanında petrol fiyatlarında da yüzde 4.0'ün üzerinde artışlar izlendikten sonra Brent ham petrolü yüzde 1.29 artışla 69.05 dolara, ABD hafif petrolü de yüzde 0.99 artışla 63.32 dolara yükseldi.

Küresel tahvil piyasalarında da ABD 10 yıllık devlet tahvili yüzde 0.03 düşüşle yüzde 1.792'ye ve Almanya 10 yıllık devlet tahvili de yüzde 0.01 düşüşle yüzde -0.292'ye gerilerken, Japonya devlet tahvili ise yüzde 0.01 artışla yüzde -0.009'a yükseldi.

Ayrıca, dolar yen karşısında yüzde 0.20 düşüşle 108.3330 yene geriledi.


Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD Genelkurmay Başkanlığı: Mektubu yanlışlıkla yolladık, çekilmiyoruz
Son dakika: NATO, ABD üslerini bombalayan İran'ı kınadı Arabasına kar topu atan çocuklara 5 el ateş etti Son Dakika: Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım'da vanalar açıldı

Son Dakika Haberleri
17:00 Girişim 2020 projesinin ilk tanıtımı yapıldı - Son Dakika Ekonomi
17:00 İran: Füzelerimiz hedefleri tam isabetle vurdu - Son Dakika Ekonomi
16:47 Malatya Şeker Fabrikası 53 bin ton şeker üretti - Son Dakika Ekonomi
16:44 ABD'de özel sektör istihdamı beklentiyi aştı - Son Dakika Ekonomi
16:44 Arap iş insanları MÜSİAD Bursa’da buluştu - Son Dakika Ekonomi
15:47 Son Dakika: Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım'da vanalar açıldı - Son Dakika Ekonomi
14:45 TOGG, yerli arabanın tasarım sürecini anlatan bir video paylaştı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 17:06:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Asya hisseleri İran saldırısı sonrası düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]