Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan demir yoluna kadın eli değdi

Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan en önemli hatlardan Bakü-Tiflis- Kars Demir Yolu için önemli merkez olan ve inşası süren Kars Lojistik Merkezi'nde yaklaşık 130 kişilik ekipte tek kadın olarak çalışan mühendis İrem Nur Çetiner, büyük projede görev almanın mutluluğunu yaşıyor.

Çankırılı 24 yaşındaki İrem Nur Çetiner, Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Mühendisliği Bölümü'nde eğitim gördü. Çetiner, söz konusu bölümden mezun olduktan sonra Kars Lojistik Merkezi'nde 1 yıl önce firma bünyesinde raylı sistemler mühendisi olarak işe başladı.

Lojistik Merkezinde çalışan yaklaşık 130 kişi arasında tek kadın olan Çetiner, yüzde 80'i tamamlanan 400 bin metrekarelik inşaat alanında iş yeleğini giyip baretini takarak rayların yerleştirilmesi ile ölçümleri, beton dökülmesi ve demirlerin bağlanması gibi işlerin takip ve kontrolünü kadın titizliğiyle yürütüyor. Erkek meslektaşlarıyla toplantılar yapan Çetiner, işçilerin yaptığı işleri de kontrol ediyor, zaman zaman da eline aldığı kaynak makinesiyle kaynak işi yapıyor.

"Mesleğin cinsiyeti olmaz"

Çalışma azmi ve disipliniyle çevresindekilerden takdir toplayan İrem Nur Çetiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kars Lojistik Merkezi'nde 1 yıldır raylı sitemler mühendisi olarak çalıştığını söyledi. Demir yoluna ilgi ve alaka duyduğunu anlatan Çetiner, "Demir yoluna merakımdan dolayı isteyerek Karabük Üniversitesinde raylı sistemler mühendisliği bölümünü okuyup mezun oldum. Mesleğimiz zor ama mesleğin cinsiyetinin olmadığını düşünüyorum. Burada çalışan tek kadınım ve işimi çok seviyorum." dedi.

Çetiner, Kars Lojistik Merkezi'nde ana firma dahil olmak üzere yaklaşık 130 kişinin çalıştığını belirterek bu çalışanlar arasında tek kadın olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

"Tek kadın olduğum için el üstünde tutuyorlar"

Demir yolu işinin zor olduğunu ancak kadınların da bu işi istedikten sonra yapabileceğini vurgulayan Çetiner, şöyle devam etti:

"Kadın istedikten sonra her işi yapar. Burada günümüz önce planlama ile geçiyor, sonra rayların ve traverslerin yerleştirilmesi, raylara beton dökülmesi, demir bağlanması gibi işlerle ilgileniyorum. Kaynak mühendisi değilim ama bazen yardımcı olmak adına kaynak işi de yapıyorum. Demir yolunda çalışan kadın olmak kötü değil, bilakis çok güzel duygu. Herkes saygı duyuyor bana. Burada tek kadın olduğum için el üstünde tutuyorlar."

Çetiner, ülke adına önemli bir projede çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek Temmuz 2020'de açılması planlanan Kars Lojistik Merkezi'nde iş bitiminden sonra daha önemli projelerde görev almayı hedeflediğini sözlerine ekledi.