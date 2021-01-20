Asya İşbirliği Diyaloğu'na üye ülkelerin ticaret ve sanayi odaları TOBB'un konferansında buluştu - Son Dakika

Asya İşbirliği Diyaloğu'na üye ülkelerin ticaret ve sanayi odaları TOBB'un konferansında buluştu

20.01.2021 12:35
Asya İşbirliği Diyaloğu'na üye ülkelerin ticaret ve sanayi odaları TOBB'un konferansında buluştu, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kurala dayalı küresel sistemde açık ve adil bir ticareti savunduklarını belirterek "Türkiye, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlar, Doğu ile Batı arasında bir köprüdür.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kurala dayalı küresel sistemde açık ve adil bir ticareti savunduklarını belirterek "Türkiye, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlar, Doğu ile Batı arasında bir köprüdür. Ülkemiz, Asya ile ilişkilerini birçok boyutta daha da geliştirmek istiyor." dedi.

TOBB'un düzenlediği "1. Asya İşbirliği Diyaloğu Üyesi Ülkeler Ticaret ve Sanayi Odaları Konferansı", Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Ahmet İhsan Erdem ve Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, kurala dayalı küresel sistemde açık ve adil bir ticareti savunduklarını, şeffaf ve öngörülebilir iş ortamını teşvik ettiklerini söyledi.

Herkesin daha fazla iş birliği, diyalog ve dayanışmaya ihtiyacı olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu nedenle uluslararası iş birliğinin önemine işaret etti.

Hisarcıklıoğlu, Asya İşbirliği Diyaloğu'nun (ACD) bu açıdan benzersiz bir platform olduğunu belirterek ACD, Asya coğrafyasındaki 35 ülkeyi kapsıyor. Hepimiz biliyoruz ki Asya üretim merkezi haline geldi, güç Batı'dan Doğu'ya kaydı. Dünyanın bu bölümü dünya ekonomisinin geleceğini temsil ediyor." diye konuştu.

"Asya ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz"

Türkiye'nin Batılı kurumlarla da iyi bağlantıları olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Türkiye, aynı zamanda Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlar, Doğu ile Batı arasında bir köprüdür. Ülkemiz, Asya ile ilişkilerini birçok boyutta daha da geliştirmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, bölgesinde bir sanayi merkezi olan Türkiye'nin Gümrük Birliği ile coğrafi yakınlık ve lojistik avantajlar sayesinde Avrupa Birliği (AB) tedarik zincirinin en önemli parçalarından biri olduğunu dile getirdi.

"Yabancı şirket sayısı geçen yıl 74 bine ulaştı"

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin otomobil, beyaz eşya, tekstil ve inşaat malzemeleri gibi birçok sektörde Avrupa'nın ana tedarikçilerinden biri olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin dünyanın en iyi 6 turizm destinasyonu arasında yer aldığını belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Uygun konumu, Türkiye'nin çeşitlendirilmiş pazarlar ve ürünlerle önemli ihracat fırsatlarından yararlanmasını sağladı. Ülkedeki yabancı şirket sayısı geçen yıl 74 bine ulaştı. Bağlantıyı geliştirmek, ticareti genişletmenin yollarını tartışmak ve Asya iş birliğindeki eksik boşluğu nasıl doldurabileceğimizi görmek için de alanları araştırmak istiyoruz."

"Türkiye'nin rekabetçilik avantajı var"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Ahmet İhsan Erdem de Türkiye'nin sağlam büyüyen bir ekonomiye sahip olduğunu söyledi.

Finans sektörünün fırsatlarla dolu olduğuna dikkati çeken Erdem, İstanbul'un bölgesel bir merkez olduğunu bildirdi.

Erdem, Türkiye'nin bölgesinde rekabetçilik avantajı olduğuna işaret ederek bu avantajın doğrudan yatırım rakamlarına yansıdığını dile getirdi.

Ülkenin 2002'den önceki 30 yılda 15 milyar dolarlık doğrudan yatırım hacmine sahip olduğunu hatırlatan Erdem, 2002'den sonraki 17 yıl içinde bu rakamın 217 milyar dolara çıktığını sözlerine ekledi.

Ruhsar Pekcan, Türkiye, Yatırım, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya İşbirliği Diyaloğu'na üye ülkelerin ticaret ve sanayi odaları TOBB'un konferansında buluştu - Son Dakika


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