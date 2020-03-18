Asya Kupası maçları ertelendi!
6 saat önce
Federasyondan yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle 12 Mart'ta Batı Grubu'ndaki maçların ertelendiği hatırlatıldı ve salgınla ilgili son gelişmeler üzerine tüm karşılaşmaların ertelenmesine karar verildiği kaydedildi.
Federasyondan yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle 12 Mart'ta Batı Grubu'ndaki maçların ertelendiği hatırlatıldı ve salgınla ilgili son gelişmeler üzerine tüm karşılaşmaların ertelenmesine karar verildiği kaydedildi.
Kupadaki yeni takvimin koronavirüsle ilgili gelişmelere bağlı olarak üye federasyonlar ve kulüplerle birlikte oluşturulacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:27
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