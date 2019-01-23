Asya Kupası'nda Çeyrek Final Heyecanı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 2019 Asya Kupası'nda çeyrek final heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 2019 Asya Kupası'nda çeyrek final heyecanı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.



Asya Futbol Konfederasyonu tarafından düzenlenen ve 24 takımın yer aldığı turnuvanın çeyrek finallerinde Vietnam, Japonya, Çin, İran, Güney Kore, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve son şampiyon Avustralya mücadele edecek.



Çeyrek finalde yarın ve 25 Ocak Cuma günü oynanacak karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:



Yarın:



16.00 Vietnam-Japonya



19.00 Çin-İran



25 Ocak Cuma:



16.00 Güney Kore-Katar



19.00 Birleşik Arap Emirlikleri-Avustralya



Son 16 turu maçları



Son 16 turunda Katar, Irak karşısında, Japonya da Suudi Arabistan önünde 1-0 galip gelerek çeyrek finale yükseldi.



Güney Kore'nin Bahreyn'i, Çin'in Tayland'ı 2-1 yenerek çeyrek finale çıktığı turnuvada, ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri de Kırgızistan'ı 3-2'lik skorla geçerek yoluna devam etti.



Avustralya, golsüz biten maçta Özbekistan'a, Vietnam da 1-1 sonuçlanan mücadelede Ürdün'e penaltılarda 4-2'lik skorlarla üstünlük sağladı ve son 8 arasına kaldı.



İran ise Umman'ı 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.



Yarı final maçlarının 28-29 Ocak'ta yapılacağı kupanın finali ise 1 Şubat'ta oynanacak.

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