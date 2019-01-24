Son Dakika Haberleri: Asya Kupası'nda Japonya Yarı Finalde

Asya Kupası'nda Japonya Yarı Finalde

1 saat önce

2019 Asya Kupası çeyrek final mücadelesinde Japonya, Vietnam'ı 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

Asya Kupası'nda Japonya Yarı Finalde, System.String[]


2019 Asya Kupası çeyrek final mücadelesinde Japonya, Vietnam'ı 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

Dubai'de bulunan El-Maktoum Stadı'nda gerçekleşen ve ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçın ikinci yarısında etkili oynayan Japonya, 57'nci dakikada Ritsu Doan'ın penaltıdan kaydettiği golle mücadeleyi 1-0 kazandı. 

Bu sonucun ardından Japonya, turnuvada yarı finale yükselen ilk takım oldu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:41 Kaynak: DHA

Vietnam, Asya, Japonya, Spor
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