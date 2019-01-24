Asya Kupası'nda Japonya Yarı Finalde
1 saat önce
2019 Asya Kupası çeyrek final mücadelesinde Japonya, Vietnam'ı 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran taraf oldu.
2019 Asya
Kupası çeyrek final mücadelesinde Japonya
, Vietnam
'ı 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran taraf oldu. Dubai
'de bulunan El-Maktoum Stadı'nda gerçekleşen ve ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçın ikinci yarısında etkili oynayan Japonya, 57'nci dakikada Ritsu Doan'ın penaltıdan kaydettiği golle mücadeleyi 1-0 kazandı.
Bu sonucun ardından Japonya, turnuvada yarı finale yükselen ilk takım oldu. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:41 Kaynak: DHA
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