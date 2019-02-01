Son Dakika Haberleri: Asya Kupası'nı Katar kazandı

Asya Kupası'nı Katar kazandı

1 saat önce

2019 Asya Kupası'nda Japonya'yı 3-1 yenen Katar, turnuvada tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

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2019 Asya Kupası'nda Japonya'yı 3-1 yenen Katar, turnuvada tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı. Rakip fileleri 9 kez havalandıran Katarlı Almoez Ali, turnuva tarihinde en çok gol atan futbolcu oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:03 

Japonya, Katar, Asya, Ekonomi
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