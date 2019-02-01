Asya Kupası'nı Katar kazandı
1 saat önce
2019 Asya Kupası'nda Japonya'yı 3-1 yenen Katar, turnuvada tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.
2019 Asya
Kupası'nda Japonya
'yı 3-1 yenen Katar
, turnuvada tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı. Rakip fileleri 9 kez havalandıran Katarlı Almoez Ali, turnuva tarihinde en çok gol atan futbolcu oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:03
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Japonya'yı 3-1 Yenen Katar, Asya Kupasının Sahibi Oldu
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