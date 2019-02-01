Son Dakika Haberleri: Asya Kupası'nı Katar Kazandı

Asya Kupası'nı Katar Kazandı

57 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Katarlıların sevinç gösterisi Katar bayrakları taşıyan vatandaşlar Dev ekrandan maç izleyen kalabalık KATAR (AA) Futbolda 2019 Asya Kupası'nda Japonya'yı 3-1 yenen Katar, şampiyon oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Katarlıların sevinç gösterisi
Katar bayrakları taşıyan vatandaşlar
Dev ekrandan maç izleyen kalabalık KATAR (AA) Futbolda 2019 Asya Kupası'nda Japonya'yı 3-1 yenen Katar, şampiyon oldu.
Turnuvada ilk kez finale yükselen Katar ile daha önce 4 kez şampiyon olan Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Zayed Sports City Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Katar, 12. dakikada Almoez Ali ve 27. dakikada Abdulaziz Hatem'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Katar'daki bir meydanda kurulan dev ekranlardan maçı izleyen kalabalık grup, galibiyetin ardından büyük sevinç yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:32 Kaynak: AA

Japonya, Asya, Katar, Güncel
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