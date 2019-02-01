Asya Kupası'nı Katar Kazandı
57 dakika önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Katarlıların sevinç gösterisi Katar bayrakları taşıyan vatandaşlar Dev ekrandan maç izleyen kalabalık KATAR (AA) Futbolda 2019 Asya Kupası'nda Japonya'yı 3-1 yenen Katar, şampiyon oldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Katarlıların sevinç gösterisi
Katar bayrakları taşıyan vatandaşlar
Dev ekrandan maç izleyen kalabalık KATAR (AA) Futbolda 2019 Asya
Kupası'nda Japonya
'yı 3-1 yenen Katar, şampiyon oldu.
Turnuvada ilk kez finale yükselen Katar ile daha önce 4 kez şampiyon olan Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri
'nin başkenti Abu Dabi
'deki Zayed Sports City Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Katar, 12. dakikada Almoez Ali ve 27. dakikada Abdulaziz Hatem'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Katar'daki bir meydanda kurulan dev ekranlardan maçı izleyen kalabalık grup, galibiyetin ardından büyük sevinç yaşadı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:32 Kaynak: AA
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