Son Dakika Haberleri: Asya Kupası'nın Galibi Katar

Asya Kupası'nın Galibi Katar

38 dakika önce

Katar, 2019 Asya Futbol Kupası finalinde Japonya'yı 3-1 yenerek tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

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Katar, 2019 Asya Futbol Kupası finalinde Japonya'yı 3-1 yenerek tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bulunan Zayed Sports City Stadyumu'nda oynanan final müsabakasında gol perdesini Almoez Ali açtı. Ali, 12'nci dakikada attığı golle Katar'ı 1-0 öne geçirdi. 27'nci dakikada bu kez sahneye Abdulaziz Hatem çıkarken, Katar farkı 2'ye yükseltti ve devre arasına 2-0'lık üstünlükle girdi.

69'uncu dakikada Takumi Minamino ile farkı 1'e indirerek umutlanan Japonya'ya Katar'ın yanıtı 83'üncü dakikada geldi. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Akram Afif, fileleri sarsarak maçın skorunu tayin etti: 1-3.

Japonya bu mağlubiyetle tarihinde ilk kez Asya Kupası finalinden boynu bükük ayrılırken, Katar ise tarihindeki ilk finalinde şampiyonluğa uzanmış oldu.

Japonya Milli Takımı'nın formasını terleten Galatasaraylı Yuto Nagatomo mücadeleye ilk 11'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:16 Kaynak: DHA

Futbol, Japonya, Asya, Katar, Spor
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