Asya Kupası Sebebiyle 5 Maçı Kaçıracak
1 saat önce
İngiliz ekibi Tottenham'ın Güney Koreli futbolcusu Heung-min Son, Asya Kupası sebebiyle 5 maçı kaçıracak.
İngiliz ekibi Tottenham
'ın Güney Koreli futbolcusu Heung-min Son, Asya
Kupası sebebiyle 5 maçı kaçıracak. İngiltere
'de Tottenham forması giyen Güney Koreli futbolcu Heung-min Son, ülkesi adına Asya Kupası kadrosunda yer aldığı için 5 resmi müsabakayı kaçıracak. Güney Kore kadrosunda bulunan yıldız futbolcu milli formayla 72 maçta 23 gol kaydetti. Asya Kupası'nda 7 Ocak tarihinde ilk maçına Filipinler
karşısında çıkacak olan Güney Kore'de Heung-min Son'un kaptan olarak sahaya çıkması bekleniyor. 26 yaşındaki futbolcunun formasıyla kaçıracağı maçlar şöyle:
"Fulham
(Premier Lig) Chelsea
(Lig Kupası) FA Cup 4. Tur Maçı Watford (Premier Lig) Newcastle (Premier Lig)"
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:06 Kaynak: İHA
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