Son Dakika Haberleri: Asya Kupası Sebebiyle 5 Maçı Kaçıracak

Asya Kupası Sebebiyle 5 Maçı Kaçıracak

1 saat önce

İngiliz ekibi Tottenham'ın Güney Koreli futbolcusu Heung-min Son, Asya Kupası sebebiyle 5 maçı kaçıracak.

Asya Kupası Sebebiyle 5 Maçı Kaçıracak, System.String[]
İngiliz ekibi Tottenham'ın Güney Koreli futbolcusu Heung-min Son, Asya Kupası sebebiyle 5 maçı kaçıracak. İngiltere'de Tottenham forması giyen Güney Koreli futbolcu Heung-min Son, ülkesi adına Asya Kupası kadrosunda yer aldığı için 5 resmi müsabakayı kaçıracak. Güney Kore kadrosunda bulunan yıldız futbolcu milli formayla 72 maçta 23 gol kaydetti. Asya Kupası'nda 7 Ocak tarihinde ilk maçına Filipinler karşısında çıkacak olan Güney Kore'de Heung-min Son'un kaptan olarak sahaya çıkması bekleniyor. 26 yaşındaki futbolcunun formasıyla kaçıracağı maçlar şöyle:

"Fulham (Premier Lig) Chelsea (Lig Kupası) FA Cup 4. Tur Maçı Watford (Premier Lig) Newcastle (Premier Lig)"

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:06 Kaynak: İHA

Tottenham, Asya, Güncel
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