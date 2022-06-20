Asya'nın En Büyük Yolcu Demiryolu Merkezi Beijing'de Faaliyete Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Asya'nın En Büyük Yolcu Demiryolu Merkezi Beijing'de Faaliyete Başladı

20.06.2022 16:03
Asya'nın En Büyük Yolcu Demiryolu Merkezi Beijing'de Faaliyete Başladı

BEİJİNG, 20 Haziran (Xinhua) -- Asya'nın en büyük yolcu demiryolu merkezi dört yıllık inşaatın ardından Pazartesi günü faaliyete başlarken Çin'in başkentinin en eski tren istasyonuna yeni bir soluk getirdi.

BEİJİNG, 20 Haziran (Xinhua) -- Asya'nın en büyük yolcu demiryolu merkezi dört yıllık inşaatın ardından Pazartesi günü faaliyete başlarken Çin'in başkentinin en eski tren istasyonuna yeni bir soluk getirdi. Brüt 400.000 metrekareye, bir başka deyişle 56 standart futbol sahasına eşit alana yayılan Beijing Fengtai Tren İstasyonu 32 demiryolu hattına ve 32 perona sahip ve saatte azami 14.000 yolcuya hizmet verebiliyor.

Beijing'in güneyindeki Fengtai bölgesinde yer alan tarihi istasyon, 1895 yılında inşa edilmişti ve 2010 yılında kapatılıncaya dek hem yolcu hem de yük hizmetleri veriyordu. İstasyonun yeniden inşası 2018 yılında başlamıştı. Operasyonel kapasitedeki artışın yanı sıra istasyon, çok sayıda geleneksel Çin mimarisi tasarımı ile yeni bir görünüm kazandı. Burası aynı zamanda Çin'in hem yüksek hızlı hem de normal trenlere hizmet verebilen ilk iki katlı yapıya sahip demiryolu istasyonu oldu. İstasyonunun altında şehir içi aktarmalarını sağlayan bir metro istasyonu da bulunuyor. Tren istasyonunun işletmecisi, operasyonun başlangıç aşamasında istasyonda 120 trenin hizmete açılabileceğini açıkladı.

YORUMLAR
500
Asya borsaları karışık seyretti Asya borsaları karışık seyretti Brıcs İş Forumu'nda, Çin'in Büyüme Beklentilerine Duyulan Güven Vurgulanacak Brıcs İş Forumu'nda, Çin'in Büyüme Beklentilerine Duyulan Güven Vurgulanacak
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asya'nın En Büyük Yolcu Demiryolu Merkezi Beijing'de Faaliyete Başladı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
15:59 Pınar Gültekin'in katiline haksız tahrik indirimi sonrası verilen 23 yıl hapis cezası acılı aileyi isyan ettirdi: Baştan beri beklediğimiz karar çıktı
15:49 İngiltere'de içinde mezar bulunan esrarengiz bar! Bardakiler "İyi geceler Juliet" demeden lambalar sönmüyor
15:46 Fener'in yeni transferi Lincoln gol sevincinin sırrını açıkladı: Küçük çocuğumun baş harfini yapıyorum
15:35 Birce Akalay tatil sezonunu açtı! Siyah bikinisiyle denizin keyfini işte böyle çıkardı
15:21 Pınar Gültekin'in katil zanlısı haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası aldı
15:20 Düğünde yaşanan takı kavgası kanlı bitti: Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın
15:10 İbrahim Tatlıses, Babalar Günü'nde isyan etti: Ben vurulduğumda oğlum Ahmet gidip şirket kasamı boşalttı, onlar bana büyü yaptılar!
14:57 Yunan basınında şok iddia: Miçotakis, NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin aleyhine lobi çalışması yapacak
14:54 Eski Real Madridli yıldız Cicinho'dan şaşırtan itiraf: Madrid idmanlarına sarhoş giderdim
14:23 Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Kadın, evlendikten 10 ay sonra eşinin dolandırıcı hem de kadın olduğunu öğrendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 16:11:22. #1.11#
SON DAKİKA: Asya'nın En Büyük Yolcu Demiryolu Merkezi Beijing'de Faaliyete Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement