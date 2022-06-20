Asya'nın En Büyük Yolcu Demiryolu Merkezi Beijing'de Faaliyete Başladı

BEİJİNG, 20 Haziran (Xinhua) -- Asya'nın en büyük yolcu demiryolu merkezi dört yıllık inşaatın ardından Pazartesi günü faaliyete başlarken Çin'in başkentinin en eski tren istasyonuna yeni bir soluk getirdi. Brüt 400.000 metrekareye, bir başka deyişle 56 standart futbol sahasına eşit alana yayılan Beijing Fengtai Tren İstasyonu 32 demiryolu hattına ve 32 perona sahip ve saatte azami 14.000 yolcuya hizmet verebiliyor.

Beijing'in güneyindeki Fengtai bölgesinde yer alan tarihi istasyon, 1895 yılında inşa edilmişti ve 2010 yılında kapatılıncaya dek hem yolcu hem de yük hizmetleri veriyordu. İstasyonun yeniden inşası 2018 yılında başlamıştı. Operasyonel kapasitedeki artışın yanı sıra istasyon, çok sayıda geleneksel Çin mimarisi tasarımı ile yeni bir görünüm kazandı. Burası aynı zamanda Çin'in hem yüksek hızlı hem de normal trenlere hizmet verebilen ilk iki katlı yapıya sahip demiryolu istasyonu oldu. İstasyonunun altında şehir içi aktarmalarını sağlayan bir metro istasyonu da bulunuyor. Tren istasyonunun işletmecisi, operasyonun başlangıç aşamasında istasyonda 120 trenin hizmete açılabileceğini açıkladı.