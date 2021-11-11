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Asya'nın en pahalı dairesi Hong Kong'da 82,2 milyon dolara satıldı - Son Dakika

Asya'nın en pahalı dairesi Hong Kong'da 82,2 milyon dolara satıldı

11.11.2021 15:32
Asya'nın en pahalı dairesi Hong Kong'da 82,2 milyon dolara satıldı

Hong Kong'un en lüks mülklerinden birinde bir daire 640 milyon Hong Kong dolarına (82,2 milyon ABD doları) satılarak metrekare başına fiyat yönünden Asya'nın en pahalısı oldu.

Hong Kong'un en lüks mülklerinden birinde bir daire 640 milyon Hong Kong dolarına (82,2 milyon ABD doları) satılarak metrekare başına fiyat yönünden Asya'nın en pahalısı oldu.

???????Independent'in haberine göre, satışın Hong Kong'un lüks emlak piyasasını artırması bekleniyor.

Satış şirketleri Wharf Holdings Limited ve Nan Fung Development Limited, Mount Nicholson'daki daireyi metrekare başına 140 bin 800 Hong Kong doları karşılığında sattı. Daire 442 metrekare ve üç park yeri ile birlikte satıldı.

Lüks dairenin kimliği açıklanmayan alıcısı, bitişikteki daireyi de 561 milyon Hong Kong dolarına satın aldı.

Bu satışla şirketler, CK Asset Holdings Limited'in şubat ayında 21 Borrett Road dairesini metrekare başına 136 bin Hong Kong dolarına sattığı rekoru kırdı.

Hong Kong'da en çok aranan ultra lüks bölgelerden biri olan Mount Nicholson, şehrin panoramik manzarasına sahip lüks bir yerleşim bölgesi olan The Peak'te yer alıyor.

Bölgedeki ev sahipleri arasında ölen iş adamı Stanley Ho'nun kızları Alice Ho ve Sabrina Ho ile Tai Hung Fai Enterprises'ın kurucusu Edwin Leong bulunuyor.

Emlak yönetim şirketi Colliers International, Haziran 2020 ile Haziran 2021 arasında emlak pazarındaki toplam işlemlerin iki katından fazla artarak 12,8 milyar Hong Kong dolarına ulaştığını söyledi.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Hong Kong, Emlak, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya'nın en pahalı dairesi Hong Kong'da 82,2 milyon dolara satıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asya'nın en pahalı dairesi Hong Kong'da 82,2 milyon dolara satıldı - Son Dakika
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