Asya'nın kalbi İstanbul 8. Balkanlar Konferansında atacak

Asya'nın Kalbi, "Barış, Ortaklık ve Refah" temasıyla 9 Aralık 2019 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek olan "İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'nda" atacak.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Afganistan Dışişleri Bakan Vekili İdris Zaman'ın eş başkanlığında düzenlenecek Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani tarafından yapılacak. Türkiye'nin girişimleri neticesinde 2011 yılında "Afganistan için İstanbul Konferansı" ile başlayan Asya'nın Kalbi - İstanbul Süreci, Afganistan'a yönelik bölgesel işbirliğinin geliştirilmesini amaçlıyor. Türkiye, 2017 yılında Bakü'de düzenlenen 7. Bakanlar Konferansı'nda üstlendiği eş başkanlığı bu toplantıda Tacikistan'a devredecek. - ANKARA