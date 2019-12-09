Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, uluslararası toplumun küresel tehditlerin başında gelen terörizme karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini belirterek, bu ortak tehditle mücadele edebilmek için yaratıcı ve iyi planlanmış çözüm yollarıyla bir araya gelinmesi, bölgesel bağlılık ve uluslararası iş birliği için tüm platformların kullanılması gerektiğini bildirdi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, "Barış, Ortaklık, Refah" temasıyla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı'nda konuştu.

Gani, Afganistan'ın bölgesel ilişkilerinde enerji iş birliklerinin de önemine dikkati çekerek, Lapis Lazuli Transit ve Ticaret Anlaşması gibi bölgesel projelere destek veren ülkelere teşekkür etti.

NATO öncülüğünde yürütülen Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nün (ISAF) 2001'den bu yana Afganistan'a verdiği desteği vurgulayan Gani, "Bu çerçevede üniforma giyen herkese ve onların ailelerine, özgürlüğümüz ve güvenliğimiz için sundukları çabalar için kalpten teşekkür ederim." dedi.

Afganistan'a dostluk gösteren tüm ülkelere teşekkürlerini sunan Gani, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde geçen hafta terör saldırısında hayatını kaybeden Japon doktor Nakamura Tetsu'nun ülkede su ve tarım alanında önemli projelere imza attığını anlattı. Gani, Tetsu'yu saygıyla andığını ve Japon halkının acısını paylaştığını belirtti.

"Afganistan, Asya'nın kalbindedir"

Bölgesel ve uluslararası iş birliğinin önemine dikkati çeken Gani, "Uluslararası toplumun çıkarları iki kilit noktada birleşebilir. Bunlardan birincisi tehditlerle mücadele, ikincisi ise yeni fırsatlar yaratmak ve bunları geliştirmek." diye konuştu.

Uluslararası terörizmin, uluslararası suç örgütlerinin ve ulusal istikrarı, uluslararası düzeni ve bölgesel iş birliğini hedef alan radikalizmin bu tehditlerin başında geldiğine dikkati çeken Gani, "Afganistan, Asya'nın kalbindedir. Terör örgütleri de kendilerini coğrafi olarak en iyi konuma yerleştiklerini düşünüyor." dedi.

Suç örgütleri ile terör örgütleri arasındaki organik bağı gördüklerini anlatan Gani, Afganistan'ın genç neslinin bu örgütlerin tehdidi altında olduğunu vurguladı.

Bu tehditle mücadele için ülkelere iş birliği çağrısı yapan Gani, "Bu ortak tehditle mücadele edebilmek için yaratıcı ve iyi planlanmış çözüm yollarıyla bir araya gelmeli ve bölgesel bağlılık ve uluslararası iş birliği için bütün platformları kullanmalıyız." dedi.

Önceliklerinin, refah ve istikrar içinde demokratik bir Afganistan olduğunu dile getiren Gani, terörle mücadele çabalarının ölçek ve kapsamının genişletilerek sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Afganistan'ın terörle mücadelesine DEAŞ'a karşı yürütülen mücadeleyi örnek veren Gani, bir yıl önce terör örgütünün ülke için ana tehditlerden biri olduğunu, örgütün Afganistan'ın doğusundaki mağaralarla dolu dağlık bölge Tora Bora'yı ele geçirmeyi hedeflediğini hatırlattı.

Afganistan'ın bölgeyi DEAŞ'tan temizleme hedefi doğrultusunda planlı bir şekilde hareket ettiğini anlatan Gani, "Geçen ay bölgeyi ziyaret ettim. Teslim olan DEAŞ'lıların toplam sayısı 1442. Bunların 401'i erkek, 381'i kadın ve maalesef 660'ı çocuk. 401 erkek teröristin 196'sı Pakistanlı, 3'ü Ürdünlü, 4'ü Türk ve 1'i İranlı." diye konuştu.

Ülkede El Kaide'ye yönelik operasyonlara dikkati çeken Gani, örnek verdiği iki tehdidin de uluslara yönelik ortak tehdit olduğunu ve bunlara karşı birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

(Bitti)