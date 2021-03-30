Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı'nın ardından "Duşanbe Bildirisi" yayımlandı Açıklaması - Son Dakika

Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı'nın ardından "Duşanbe Bildirisi" yayımlandı Açıklaması

30.03.2021 18:39
Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı'nın ardından

Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı sonucunda kabul edilen "Duşanbe Bildirisi"nde, Afganistan'da acil, kalıcı ve kapsamlı bir ateşkesin gerekliliği vurgulanırken Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki barış sürecine ve müzakerelerin devamına yönelik devam eden...

Asya'nın Kalbi- İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı sonucunda kabul edilen "Duşanbe Bildirisi"nde, Afganistan'da acil, kalıcı ve kapsamlı bir ateşkesin gerekliliği vurgulanırken Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki barış sürecine ve müzakerelerin devamına yönelik devam eden çabaların desteklendiği belirtildi.

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de, Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci Konferansının ardından yayımlanan "Duşanbe Bildirisi", katılımcı ülke, bölgesel ve uluslararası kuruluşların Dışişleri Bakanları ve üst düzey temsilcileri tarafından itirazsız kabul edildi.

Bildiride taraflar, önceki bakanlar bildirisinde yer alan ilke, hedef ve sonuçlara olan bağlılığını yeniden teyit etti.

Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci'nin bölge ülkeleri arasında diyaloğu geliştirmek ve güven inşa etmek için Afganistan tarafından yönetilen önemli bir platform olduğunun yeniden teyit edildiği bildiride, Afganistan'da ve tüm bölgede barış, istikrar ve refah inşa etmek amacıyla bölgesel siyasi, güvenlik ve ekonomik iş birliğinin teşvik edildiği belirtildi.

Bildiriye göre taraflar, Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci'nde ortak zorlukları ele almak ve güvenliği, istikrarı ve sosyoekonomik gelişmeyi teşvik etmek için etkili ve gerekli araçlar olarak bölgesel iş birliği ve diyaloğu geliştirme ihtiyacını vurgulayarak, Katılımcı ve Destekleyen Ülkeler arasında çeşitli ikili, üçlü ve çok taraflı süreçleri etkili bir şekilde kombinasyonlar yoluyla gelişmiş iş birliğini güçlendirme taahhüdünü yineledi.

Öte yandan, konferansa katılan ülke ve kuruluşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında iş birliği, dayanışması ve sağlanan yardımı takdir edildi.

"Barış sürecine ve müzakerelerin devamına yönelik devam eden çabaları destekliyoruz"

Bildiride, "Afganistan Hükümeti ile Taliban arasındaki barış sürecine ve müzakerelerin devamına yönelik devam eden çabaları destekliyoruz. Komşu ülkelerin, bölgesel ve uluslararası ortakların önemini ve katkılarını kabul ederken onları barış sürecinin başarısı için çabalarını en üst düzeye çıkarmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Taraflar, bölgede uzun vadeli istikrar ve refahın Afganistan'da barış ve güvenliği gerektirdiğini ve bu nedenle bölgenin ve uluslararası toplumun, Afganistan'da ve bir bütün olarak bölgede barış ve istikrarı teşvik etmek ve birlikte çalışmak için ortak bir sorumluluk ve ortak çıkara sahip olduğunu kabul etti.

Bildiride, Doha'da devam eden müzakereler, Moskova toplantısı ve Türkiye'de üst düzey bir toplantı için yapılan özenli hazırlıklar da dahil olmak üzere, anlamlı bir barış müzakeresi yoluyla barış sürecini hızlandırmak için tüm ülkelerin yenilenen diplomatik çabaları memnuniyetle karşılandı.

Taraflar, barış sürecinde Birleşmiş Milletler'in (BM) artan rolünü destekleyerek, BM Genel Sekreteri'nin Afganistan ve çevresindeki bölgeye özel elçi atanmasını memnuniyetle karşıladı.

Kapsamlı ve kalıcı bir ateşkesin tüm tarafların siyasi bir çözüm konusunda anlaşmaya varmasını sağlayacağı kabul edilen bildiride, herhangi bir siyasi anlaşmanın kadınlar, gençler ve azınlıklar da dahil olmak üzere tüm Afganların haklarını koruması gerektiği kabul edildi.

Bildiride, Afganların kalıcı barış ve refah elde etme konusundaki güçlü arzusuna saygı duyulması ve Afganistan'ın uluslararası yükümlülüklerine saygı da dahil olmak üzere 2001 yılından bu yana elde edilen ekonomik, sosyal, politik ve kalkınma kazanımlarını sürdürme ve inşa etme konusundaki güçlü arzularına cevap verilmesi gerektiği kaydedildi.

Afganistan'da devam eden yüksek düzeydeki şiddetin ve her tür ve tezahürdeki tüm terör eylemlerinin en sert biçimde kınandığı bildiride, acil, kalıcı ve kapsamlı bir ateşkesin tesisi, barış müzakerelerinin sürdürülmesi ve Uluslararası İnsancıl Hukuka tam saygı duyulması gerektiğinin de altı çizildi.

Bildiri, Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci'ni destekleyen çok sayıda ülke ile bölgesel ve uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Afganistan, İstanbul, Asya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı'nın ardından 'Duşanbe Bildirisi' yayımlandı Açıklaması - Son Dakika


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