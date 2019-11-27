Son Dakika Haberleri: "Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Toplantısı" 9 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek
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"Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Toplantısı" 9 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek

6 saat önce

BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, "Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Toplantısı"nın 9 Aralık'ta İstanbul'da düzenleneceğini açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, " Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Toplantısı"nın 9 Aralık'ta İstanbul'da düzenleneceğini açıkladı.

Sinirlioğlu, BM Genel Kurulunda Afganistan'daki durumun görüşüldüğü toplantıdaki konuşmasında, İstanbul Süreci'nin siyasi diyalog ve danışma konusundaki iş birliğini güçlendirmek için önemli bir platform olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Afganistan'daki krize son verecek her türlü girişimi desteklediğini ve bu noktada bölgesel iş birliğinin önemli olduğunu vurgulayan Sinirlioğlu, 2011'de İstanbul'da başlatılan "Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci"nin de siyasi diyalog ve istişare konusundaki iş birliğini güçlendirmek için önemli bir platform olduğunu vurguladı.

Sinirlioğlu, "Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Toplantısı"nın 9 Aralık Pazartesi günü İstanbul'da düzenleneceğini belirterek, "Bu platform, barış çabalarına ve barış sonrası girişimlere imkan sağlamak için kullanılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul, Aralık, Asya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:18 Kaynak: AA
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