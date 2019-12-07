Son Dakika Haberleri: 'Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci Konferansı' 9 Aralıkta İstanbul'da
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'Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci Konferansı' 9 Aralıkta İstanbul'da

6 saat önce

İstanbul Süreci 8'nci Bakanlar Konferansı', 'Barış, Ortaklık ve Refah' temasıyla 9 Aralık 2019 tarihinde İstanbul'da düzenlenecektir" açıklamasını yaptı.

'Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci Konferansı' 9 Aralıkta İstanbul'da, System.String[]

İstanbul Süreci 8'nci Bakanlar Konferansı', 'Barış, Ortaklık ve Refah' temasıyla 9 Aralık 2019 tarihinde İstanbul'da düzenlenecektir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Afganistan Dışişleri Bakan Vekili İdris Zaman'ın eş başkanlığında düzenlenecek 'Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 8'inci Bakanlar Konferansı'nın açılışının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani tarafından yapılacağı belirtildi. Açıklamada, "Ülkemizin girişimleri neticesinde 2011 yılında 'Afganistan için İstanbul Konferansı' ile başlayan 'Asya'nın Kalbi - İstanbul Süreci', Afganistan'a yönelik bölgesel işbirliğinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Ülkemiz, 2017 yılında Bakü'de düzenlenen 7'nci Bakanlar Konferansı'nda üstlendiği eş başkanlığı bu toplantıda Tacikistan'a devredecektir" denildi.


İstanbul, Aralık, Asya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:32 Kaynak: DHA
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