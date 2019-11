'Asya'nın Nobeli' Doç. Dr. Burak Küntay'ın oldu- Yeniden

Sayın Yazıişleri Müdürleri

İSTANBUL, - Filipinler'de bu yıl 18'incisi düzenlenen ve 'Asya'nın Nobeli' olarak tarif edilen Uluslararası Gusi Barış Ödülleri sahiplerini buldu. Barışa katkı mahiyetinde düzenlediği diplomasi ve siyaset temalı eğitimleriyle Gusi Barış Ödülü'nü Türkiye'ye Doç. Dr. Burak Küntay getirdi.

Uluslararası Gusi Barış Ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu. Ödül, birçok alanda uluslararası barışa kendi alanlarında destek sağlayan dünyanın farklı ülkelerinden 18 kişiye verildi. Uzun yıllardır; Siyaset Okulu, Diplomat Okulu, Yerel Yönetimler Akademisi, Küresel Liderlik Forumu gibi uluslararası programları Türkiye'de ve yurtdışında organize eden, eğitimi toplumun her kesimine yayma gayesinde olduğu belirtilen Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu Başkanı Doç. Dr. Burak Küntay, barışa katkı mahiyetinde düzenlediği diplomasi ve siyaset temalı eğitimleriyle Gusi Barış Ödülü'ne aday gösterildi ve Türkiye'yi temsilen bu ödülün sahibi oldu.

"ÖNEMLİ OLAN BARIŞI KALICI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRMEK"

Ödül konuşmasında barışın kalıcı ve sürdürülebilir olması gerektiğine vurgu yapan Doç. Dr. Burak Küntay, "Mühim olan barışı yakalamak değil, barışı daha ileriye götürülebilir, kalıcı ve sürdürülebilir hale getirmektir. Bunu yaparken şüphesiz her birey bazı uluslararası normlara sahip çıkmalıdır. Adil olabilmek, eşitliğin gücüne inanmak, demokrasiye ve insan haklarına her daim bağlı kalmak, önce kendinizi sonra çevrenizdekileri, yani tüm insanları sevebilmek ve herkese saygı göstermek barışı kalıcı kılabilecek en önemli noktalardır. Eğer bugün bu ödüle layık görüldüysem bunun en önemli sebebi devletim ve milletimdir. Bana bu değerleri aşılayan güzel vatanım Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk insanına teşekkürlerimi sunarım. Türk Milletinin bir parçası olmak benim için her daim bir ayrıcalık ve onurdur. Bu değerleri bana aşılayan kıymetli ülkeme sonsuz şükranlarımı sunarım" dedi.

