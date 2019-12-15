Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu (2) - Son Dakika

Filistin Ulusal Konseyi Başkan Yardımcısı Peder Constantine Karmeş, Filistin'de haksız işgalin devam ettiğini, yaşlı, çocuk ayırt etmeksizin zulüm yapıldığını, bu kahredici zulmün devam etmemesi, cinayetlerin durdurulması için Asya Parlamenter Asamblesi'ne (APA) büyük görev düştüğünü söyledi.

Karmeş, Antalya'da Kundur Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde 42 üye ülkeden meclis başkanları ve parlamenter heyetler ile gözlemci üyelerin katılımıyla devam eden Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, üye ülkeler arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesinin önemine işaret etti.

Ülkeler arasındaki tüm engellerin kaldırılması gerektiğini söyleyen Karmeş, Asya kıtasının istisnai bir bölge olduğunu, 44 milyon kare alanda 4,5 milyar insanın yaşadığını bildirdi.

İşgal altındaki Filistin'in Asya kıtasının olmazsa olmaz parçası olduğunu vurgulayan Karmeş, şunları söyledi:

"Maalesef, Filistin'de haksız işgal devam etmektedir. Yaşlı, çocuk ayırt etmeksizin zulüm yapılmaktadır. İki yaşındaki çocuk dahil birçok çocuğun hayatına kıyılmıştır. Ancak bu çocuğun mesajı bütün dünyaya yayılmıştır. Filistinliler olarak aynı şeyi söylemekteyiz, imanımızdan hareketle yine başkenti Kudüs olan Filistin devletinin güneşi mutlaka doğacaktır."

"APA'ya ihtiyacımız var"

Filistin'de şu an bile ölüm, tutuklama, evlerin yıkılıp, yerle bir edilmesi gibi olayların devam ettiğini dile getiren Karmeş, Gazze şeridinin abluka altında yaşadığını kaydetti. İsrail yönetimi tarafından topraklara el konulduğunu, yerleşim birimlerine inşaatlar yapıldığını anlatan Karmeş, "İslami ve Hristiyan tüm kutsal yerler saldırı altında. Birçok hak ihlal edilmektedir. Mescid-i Aksa'da her gün ibadetle ilgili haksızlıklarla karşı karşıyayız. Bütün bunlar için APA'ya ihtiyacımız var. Bu kahredici zulmün devam etmemesi, cinayetlerin durdurulması için APA'ya büyük görev düşmektedir." diye konuştu.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasına değinen Karmeş, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Filistin devletine karşı açık bir savaş ilan edildiğini söyledi.

Uluslararası hukukun, kararların çiğnendiğini belirten Karmeş, "Trump yönetimi, siyonistleşmiş bir ekip tarafından yönetiliyor. İşgal altındaki Kudüs'e büyükelçilik açarak, orayı başkent olarak tanımıştır. Bunun ardından, Washington'daki Filistin temsilciliğinin kapatılması düşünülüyor." diye konuştu.

Filistin'de zulmün devam ettiğini ancak haklarını savunmaya devam edeceklerini dile getiren Karmeş, herkesi İsrail'e karşı durmaya davet etti.

"İyi bir ekonomik iş birliği sağlayabiliriz"

Afganistan Meclisi Başkan Vekili Ahmad Shah Ramazan da APA'da yer alan ülkelerin pek çok avantaja sahip olduğunu belirterek, üye ülkeler arasındaki ilişkilerin artırılması durumunda halkların gelişimi için pek çok sorunu çözebileceklerini söyledi.

Yaşanan savaşlar ve terörün Afganistan'ı ve çevresindeki ülkeleri olumsuz etkilediğini vurgulayan Ramazan, "APA, felaketi ve düzensizliği önleyebilir. Karşılaştığımız sorunları birlikte ortadan kaldırabilir ve iyi bir ekonomik iş birliği sağlayabiliriz. Afganistan'ın huzuru ve barışı için bütün parlamentoların birlikte çalışması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.