Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu Antalya'da devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Politika Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu Antalya'da devam ediyor - Son Dakika

Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu Antalya'da devam ediyor

6 saat önce

Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu'nda ikinci gün toplantıları başladı.

Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu Antalya'da devam ediyor, System.String[]

Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu'nda ikinci gün toplantıları başladı.


Antalya'da Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen "Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü" başlıklı kurul, 42 üye ülkeden meclis başkanları ve parlamenter heyetler ile gözlemci üyelerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.


Programın ikinci gününde, gündem kabul edilerek, divan başkanlığına APA Türk Delegasyon Başkanı Asuman Erdoğan seçildi.

APA Genel Sekreteri Dr. Muhammed Reza Mecidi, Genel Kurulda, kuruluşun çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Toplantıda, Katar Şura Meclisi ve Doğu Timor Ulusal Parlamentosunun APA'ya tam üye olması kabul edildi.

Antalya, Asya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:34 Kaynak: AA
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