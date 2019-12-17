Asya Parlamenter Asamblesinin gündemi

Antalya'da düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulunun gündemini "terör" oluşturdu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde 42 üye ülkeden meclis başkanları, parlamenter heyetler ve gözlemci üyelerin katılımıyla cumartesi günü başlayan APA 12. Genel Kurulu, dün sona erdi.

APA Türk Delegasyonu Başkanı Asuman Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplantının üye ülkeler açısından son derece verimli geçtiğini söyledi.

Asya kıtasındaki ülkelerin çok daha güçlü olması ve bu alanda Kurulun önemli projelere imza atması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Asya'daki ülkelerin birlik olup ortak sorunlarını dile getirip, çözümler üretmesi gerektiğini dile getirdi.

Genel Kurulda gündeme gelen konuların başında terörün yer aldığına dikkati çeken Erdoğan, "PKK/ YPG, FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerekli adımların atılması ve kararlılıkla mücadele edilmesi kararlaştırıldı." dedi.

FETÖ'yü terör örgütü ilan eden ilk uluslararası kuruluşlardan bir tanesinin APA olduğuna değinen Erdoğan, örgütün ne kadar tehlikeli olduğunun bu yıl da anlatıldığını aktardı.

"Asya, Filistin devletinin arkasında"

Ayrıca terör örgütü PKK/YPG'nin de çocukları, gençleri, masum insanları katlettiğini, çocukları, gençleri dağa kaçırarak kalem tutması gereken ellere silah verdiğini anlattıklarını söyleyen Erdoğan, bu doğrultuda HDP Diyarbakır İl binası önünde evlatları için nöbet tutan annelerin çağrısını içeren bir video izlettirdiklerini hatırlattı.

Üç gün süren toplantılarda Filistin meselesini de irdelediklerini anlatan Erdoğan, "Filistin meselesine karşı hiç kimse karşıt görüş içinde olmadı. Hepimiz hemfikirdik. Herkes İsrail'in yaptığı terörün, zulmün farkında. Asya, Filistin devletinin arkasında." dedi.

APA, ABD Senatosunu kınadı

Erdoğan, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmesinin de toplantıda konuşulduğunu belirterek, "Bu konu tarihçilerin tartışması gereken bir mesele. Ülke yönetimlerinin buna karışması doğru değil. Toplantıda üye ülke temsilcilerinin de bir ülkenin başka bir ülke hakkında böyle bir karar almasının etik olmadığı yönünde açıklamalarda bulunuldu. 1915 Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul eden ABD Senatosunu kınadık." ifadelerini kullandı.

Terörün dünyada birçok ülkenin başına bela olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Birçok savaşın olduğu bir kıtadayız. Dünyada, Asya kıtasında barışı nasıl sağlarız, kadınların yaşam koşullarını nasıl iyileştiririz, gençlerin daha iyi koşullarda eğitim almasını nasıl sağlarız, sağlığa ulaşımı nasıl kolaylaştırırız, bu ve buna benzer konuları ülkeler bazında değerlendirdik, konuştuk. Bir tarafta Yemen, bir tarafta Suriye, diğer tarafta Irak. Aslında Asya'da yapılacak çok iş var. Çözüme kavuşturulması gereken birçok konu var. Bunlar bir araya gelerek, istişare edilerek çözülebilecek şeyler. Burada da parlamenter diplomasi çok önemli. Çünkü parlamenterler bir araya geldiklerinde birçok şeyi başarabiliyorlar."

12. Genel Kurulda çıkan sonuçları her platformda paylaşacaklarını dile getiren Erdoğan, sorunların çözüme kavuşması için gerekli mücadeleyi yürüteceklerini söyledi.