Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dündar, ABD-Japonya ilişkilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dündar, ABD-Japonya ilişkilerini değerlendirdi Açıklaması

15.04.2021 23:51
Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dündar, ABD-Japonya ilişkilerini değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. A. Merthan Dündar, ABD ve Japonya'nın ortak rakibi Çin'in son yıllarda attığı adımlar göz önünde bulundurulduğunda, iki ülke arasındaki dostluk ve ittifakın artarak devam edeceği görüşünü paylaştı.

Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. A. Merthan Dündar, ABD ve Japonya'nın ortak rakibi Çin'in son yıllarda attığı adımlar göz önünde bulundurulduğunda, iki ülke arasındaki dostluk ve ittifakın artarak devam edeceği görüşünü paylaştı.

Dündar, Asya uzmanı akademisyen Dr. Altay Atlı'nın konuğu olarak EKOTÜRK'te katıldığı "Yükselen Asya" programında, Japonya-ABD ilişkilerini değerlendirdi.

Konuşmasına, Japon ve Amerikan halkları arasındaki ilişkilere değinerek başlayan Dündar, Japonların, özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Amerikalılara soğuk baktığı algısının yanlış olduğunu, bunun tam tersi bir durumun söz konusu olduğunu ifade etti.

Japonya'nın 1853'ten kısa bir süre sonra, başta ABD olmak üzere birçok ülkeyle hem dostluk hem de ticaret anlaşmaları imzalayarak dış dünyaya açıldığını söyleyen Dündar, bu dönem itibarıyla Japonya'nın kültürel kodlarında, teknik ve teknolojisinde ABD'nin etkisinin görüldüğünü kaydetti.

Dündar, "Japonya'nın kapılarını dış dünyaya açan, modern dünyayla entegre edip buluşturan ABD olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Japonya'da bilinenin aksine en çok takip edilen ve izlenen sporunun da beyzbol olduğuna işaret eden Dündar, bu sporun kökenin ABD'ye kadar uzandığını anlattı.

"ABD-Japonya dostluğu ve ittifakı artarak devam edecek"

Dündar, Japonların, ABD'nin ülkelerindeki askeri varlığından rahatsız olmadıkları görüşünü paylaşarak, "Son yıllarda (Japonya'da) akademik kesimdeki rahatsızlık ise siyasi veya milliyetçi duygularla değil, ekonomik nedenlerle." ifadesini kullandı.

ABD'nin son yıllarda Japonya'ya ekonomik desteğinin azalmasının bu durumun nedeni olduğunu söyleyen Dündar, Japonya'nın ABD'ye ülkesindeki askeri varlığını devam ettirmesi için eski ABD Başkanı Donald Trump döneminden önce her yıl 2 milyar dolar verir iken Trump'ın bunu yıllık 8 milyar dolara çıkardığını aktardı.

Dündar, özellikle Japon gençlerin ABD'yi rol model olarak gördüğünü dile getirerek, ABD tarzı yaşamın Japon gençlerini yönlendirdiğini ifade etti.

"Çin'in attığı adımlar, ABD ve Japonya'yı birbirlerine doğru itecek"

ABD Başkanı Joe Biden döneminde ABD-Japonya ilişkilerinin ne yönde gelişeceği ve Asya-Pasifik bölgesine etkisinin ne olacağı sorusuna ise Dündar, "Normal şartlarda ABD-Japonya dostluğunun ve ittifakının artarak devam edeceğini ve yükseleceğini düşünüyorum." yanıtını verdi.

Dündar, iki ülkenin ortak rakibi olan Çin'in son yıllarda askeri olarak yaptığı atılımların, ABD ve Japonya'yı birbirlerine doğru iteceği değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin stratejisinin, Japonya ile İngilizlere ait Diego Garcia adasından başlayarak Tayland, Singapur, Tayvan, Avustralya, Yeni Zelanda, Havai ve Alaska'ya, Japonya ve Güney Kore'yi dahil ederek, Çin ve Kuzey Kore'yi iç ve dış hat olarak kuşatmak olduğunu belirten Dündar, "Japonya ve Güney Kore, bu bölgede, ABD'nin 7. Filosuna ek olarak doğal uçak gemileri konumunda." ifadesini kullandı.

Dündar ayrıca ABD'nin bölgede kara, hava ve deniz kuvvetleriyle birlikte toplamda 100 bin civarında askeri personeli bulunduğunu kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dündar, ABD-Japonya ilişkilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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