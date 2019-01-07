Son Dakika Haberleri: Asya-Pasifik'in En İyisi Seçilen Ebso'ya Takdir Belgesi

Asya-Pasifik'in En İyisi Seçilen Ebso'ya Takdir Belgesi

1 saat önce

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu tarafından Asya-Pasifik'in en iyi odası seçilen Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) takdir belgesiyle ödüllendirdi.

Asya-Pasifik'in En İyisi Seçilen Ebso'ya Takdir Belgesi, System.String[]
İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu tarafından Asya-Pasifik'in en iyi odası seçilen Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) takdir belgesiyle ödüllendirdi.

Vali Ayyıldız, EBSO'da düzenlenen törende, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve yönetim kurulunun çok önemli çalışmalara imza attığını söyledi.

EBSO'nun aldığı ödüllerle İzmir'in ve Türkiye'nin göğsünü kabarttığını belirten Ayyıldız, "ISO 9000 kalite yönetim standardında Avrupa'nın ilk odası oldu. KalDer Ege Bölgesi ve Türkiye mükemmellik ödülüne sahip oldunuz. Bu başarınızın üzerine Türk ve yabancı rakiplerinizi de geride bırakarak Asya-Pasifik'in en iyi odası unvanını aldınız. Başarınızın devamını diliyorum." dedi.

Ender Yorgancılar da böyle önemli bir ödülü Türkiye'ye getirdikleri için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Kalite alanındaki çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Yorgancılar, "EBSO olarak Avrupa Kalite Ödülü'ne hazırlık süreci içindeyiz. 2020 yılı Ocak ayında müracatımızı yapıp eylülde yapılacak oylamanın ardından bu ödülü de almak istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Ayyıldız, Yorgancılar'a takdir belgesi ile Atatürk'ün portresinin bulunduğu tabloyu takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:10 Kaynak: AA

Türkiye, Ege, İzmir, Asya, Güncel
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