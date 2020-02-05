Asya-Pasifik piyasaları coronavirüse karşın yükseldi - Son Dakika
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Asya-Pasifik piyasaları coronavirüse karşın yükseldi

6 saat önce

Çin özel sektöründeki büyümenin Ocak'ta yavaşlamasına ve coronavirüs salgının genişlemesi ve ölümlerin artmasına karşın, Asya – Pasifik piyasaları, açıklanan veriler ve bilançoların etkisiyle yükseliyor.

Asya-Pasifik piyasaları coronavirüse karşın yükseldi, System.String[]

Çin özel sektöründeki büyümenin Ocak'ta yavaşlamasına ve coronavirüs salgının genişlemesi ve ölümlerin artmasına karşın, Asya – Pasifik piyasaları, açıklanan veriler ve bilançoların etkisiyle yükseliyor.

Son verilere göre, coronavirüs nedeniyle ölenler 492 kişiye ve virüsten etkilenenler 24 bin 324 kişiye ulaştı.

Asya borsaları özellikle coronavirüs salgınına karşı ek ekonomik önlemlerin alınacağı beklentisiyle yükseldi.

Buna göre;

Japonya'da gün sonunda Nikkie 225 endeksi yüzde 1.02'lik artışla 23 bin 319 puana yükseldi.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.6 yükseldi.

Çin Shangai Borsası Endeksi yüzde 1.25 artışla 2,818.09 puana,

Hong Kong'un Hang Seng endeksi yüzde 0.11 artışla 26,704.31 puana yükseldi

Yuan Çin piyasasındaki işlemlerde dolar karşısında sınırlı değişti ve virüsün etkisini izleyen yatırımcıların temkinli olduğuna işaret etti.

Siemens ve BNP Paribas'ın çeyrek sonuçlarını açılış öncesi açıklamasının ardından Avrupa borsalarında endeksler açılış öncesi işlemlerde düştü.

Siemens ilk çeyrek gelirini 1.1 milyar euro olarak açıklarken, BNP Paribas'ta 2019'un son çeyreğinde 2.3 milyar dolar gelir elde ederek kazancını yıllık yüzde 11.5 artırdı.

Yatırımcılar Avrupa'dan gelecek olan AB perakende satışları ve AB- İngiltere PMI (Satın alma yöneticileri endeksi) verilerini bekliyor.

Avrupa piyasaları açılış öncesi;

DAX yüzde 1.48,

FTSE yüzde 1.41,

CAC yüzde 1.65 düştü.

Dövizlerde de dolar yen karşısında yüzde 0.18 düşüşle 109.33 yene gerilerken, sterlin de dolar karşısında yüzde 0.15 düşüşle 1.30137 dolara geriledi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:59 Kaynak: DHA
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