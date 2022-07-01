Asya Pasifik ülkeleri demir yolu idarecileri Kırgızistan'da bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Asya Pasifik ülkeleri demir yolu idarecileri Kırgızistan'da bir araya geldi

01.07.2022 12:33
Asya Pasifik ülkeleri demir yolu idarecileri Kırgızistan'da bir araya geldi

Asya Pasifik ülkelerinde demir yolu taşımacılığı ve uluslararası çok modlu (multimodal) rota konusu Kırgızistan'da düzenlenen bir toplantı ile ele alındı.

Asya Pasifik ülkelerinde demir yolu taşımacılığı ve uluslararası çok modlu (multimodal) rota konusu Kırgızistan'da düzenlenen bir toplantı ile ele alındı.

Kırgızistan Demiryolları Kurumu Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Asya Pasifik ülkelerini oluşturan demir yolu idarelerinin toplantısı Çolpon-Ata şehrinde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Gürcistan, Türkiye demir yolu idarelerinin başkanları ve temsilcileri ile Azerbaycan lojistik firması katıldı.

Kırgızistan Demiryolları Kurumu Başkanı Azamat Sakiyev, burada yaptığı konuşmada, Asya-Pasifik ülkelerinde kargo taşımacılığının kapsamını genişletecek etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Sakiyev, yıllık toplantılarının, demir yolu idareleri, lojistik şirketleri ve diğer rota katılımcıları arasındaki etkileşimi güçlendirmeye yönelik mevcut sorunları çözmek için halihazırda etkili bir platform olarak hizmet ettiğini gösterdiğini kaydetti.

Katılımcılar, Asya Pasifik ülkelerinde kara yolu ve demir yolu taşımacılığını öngören uluslararası çok modlu rota üzerindeki projenin uygulama sonuçlarını masaya yatırdı.

Etkinlik sonucunda, "Asya Pasifik ülkeleri-Çin-Kırgızistan-Özbekistan-Türkmenistan-Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye-Avrupa" çok modlu rotasının daha da geliştirilmesine yönelik önlemleri yansıtan bir protokol imzalandı.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Denizcilik Zirvesi'ne mesaj gönderdi Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Denizcilik Zirvesi'ne mesaj gönderdi Açıklaması Asya borsaları geriledi Asya borsaları geriledi
Kaynak: AA

Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asya Pasifik ülkeleri demir yolu idarecileri Kırgızistan'da bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:01 Erdoğan'dan idam açıklaması: Parlamentonun böyle bir karar alması halinde ben böyle bir kararı onaylarım
11:57 Üvey babalarından şiddet gören 9 ve 10 yaşlarındaki iki kardeş evden kaçarak yolcu otobüsüne saklandı! Durumu fark eden muavin polislere haber verdi
11:38 Galatasaray kasasını rekor bedelle dolduracak! Kuveyt Devlet Fonu, sarı kırmızılılara 5 yıl için 80 milyon dolar ödeyecek
11:28 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 16,72 seviyesinden işlem görüyor
11:27 Üst üste beş gündür düşüş eğilimine giren altının ons fiyatı 1.800 dolar seviyesinin altına geriledi
11:23 ABD'de cinsel İlişkiye girdiği gencin eski öğrencisi olduğunu fark eden öğretmen şoka uğradı
11:20 Otoyollarda hız sınırları limitleri yükseltildi: Edirne-Şanlıurfa otoyolunda 130 kilometre, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometreye çıkarıldı
10:43 Survivor All Star'da şampiyon olan Nisa Bölükbaşı'na sosyal medya tepkisi: Yatarak şampiyon olunmaz, hak etmedi
10:40 Avrupa'dan birçok teklif alan Yunus Akgün, yoluna Galatasaray ile devam etmeye karar verdi
10:35 İstanbul Ataşehir'de skandal görüntü! Kamuya açık yerde çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 13:11:42. #1.12#
SON DAKİKA: Asya Pasifik ülkeleri demir yolu idarecileri Kırgızistan'da bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement