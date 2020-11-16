Asya-Pasifik ülkeleri en büyük ticaret anlaşmasını imzaladı

Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP), sekiz yıllık müzakerelerin ardından Pazar günü bir video bağlantısı üzerinden imzalandı.

Çin ve Asya-Pasifik bölgesindeki diğer 14 ülke, toplam 2.2 milyarlık nüfusu ve dünyanın ekonomik çıktısının yüzde 30'unu kapsayan tarihin en büyük serbest ticaret anlaşmalarından birini imzaladılar.

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