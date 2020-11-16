Asya-Pasifik ülkeleri en büyük ticaret anlaşmasını imzaladı

Çin ve Asya-Pasifik bölgesindeki diğer 14 ülke, toplam 2.2 milyarlık nüfusu ve dünyanın ekonomik çıktısının yüzde 30'unu kapsayan tarihin en büyük serbest ticaret anlaşmalarından birini imzaladılar.
Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP), sekiz yıllık müzakerelerin ardından Pazar günü bir video bağlantısı üzerinden imzalandı.Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore, Endonezya, Malezya, Filipinler ve Tayland dahil 10 ülkeden oluşan Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (Asean) üyeleriyle birlikte anlaşmayı imzaladı.IHS Markit'in Asya Pasifik bölgesi Baş Ekonomisti Rajiv Biswas, ticaret anlaşmasına ilişkin olarak, "Dünyanın en büyük anlaşması, özellikle Çin'in de katılımıyla, toplam gayri safi yurtiçi hasılasını (GSYİH) önemli ölçüde artıran çok büyük bir ülke grubunu içeriyor," dedi.Anlaşma, mal ve hizmetlerde ticaret hadlerini, sınır ötesi yatırımları ve elektronik ticaret ve fikri mülkiyet gibi giderek daha önemli alanlara yönelik yeni kuralları belirliyor. Analistler, anlaşmanın Asya ülkeleri arasındaki mamul mal ticareti üzerindeki etkinin özellikle belirgin olacağına dikkat çekti.Anlaşmayı imzalayan ülkelerin toplam GSYİH'si 2019'da 26.2 trilyon dolar veya küresel GSYİH'nın yaklaşı yüzde 30'unu oluşturuyor. Anlaşma, küresel ticaretin yaklaşık yüzde 28'ini kapsayacak.
- Kaynak: DHA
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