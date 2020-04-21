Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19'a dair gelişmeler - Son Dakika

KUALA Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 1 aydır kampüslerde mahsur kalan yaklaşık 100 bin üniversite öğrencisi evlerine dönebilecek.

Sağlık Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, öğrencilerin dönüşü öncesi sıkı tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

Yetkililer, öğrencileri kampüslerden ayrılmadan önce taramalardan geçirmeyi ve Kovid-19 taşımadıklarından emin olmayı hedefliyor.

Malezya'da son 24 saatte Kovid-19 vakaları 57 artarak 5 bin 482'ye, vefatlar 3 artarak 92'ye yükseldi.

Bugün 54 kişinin daha taburcu edildiği ve toplam iyileşen vaka sayısının 3 bin 349'a çıktığı belirtildi.

Endonezya'da vaka sayısı 7 bini geçti

Endonezya'da Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörlüğü, ülkede bugünkü vaka sayısının 375 artarak 7 bin 135'e ulaştığını açıkladı.

Açıklamada can kaybının 26 artışla 616, iyileşenlerin sayısının da 95 artışla 842 olduğu ifade edildi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Terawan Agus Putranto, Doğu Cava eyaletindeki Surabaya kenti, Sidoarjo ve Gresik bölgeleri için geniş kapsamlı sosyal kısıtlamalar uygulanmasını onayladı.

Japonya'da vaka sayıları 12 binin üzerinde

Japonya'da Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı son 24 saatte 278 artarak 12 bin 143'e, ölü sayısı 12 artışla 288'e yükseldi.

Son bir günde 123 yeni vakanın tespit edildiği başkent Tokyo'da toplam vaka sayısı 3 bin 307'ye çıktı.

Filipinler

Güneydoğu Asya ülkelerinden Filipinler'de son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 140 artarak 6 bin 599 olurken, bugün 9 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam vefat sayısı 437'ye yükseldi.

Öte yandan ülkenin en kalabalık adası Luzon genelinde 16 Mart'tan bu yana süren karantinanın uzatılıp uzatılmayacağına yönelik kararın, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından bu hafta içinde açıklanacağı bildirildi.

Tayland'da ise günlük vaka artış oranları giderek düşerken ülke genelindeki Kovid-19 vaka sayısı 19 artarak 2 bin 811'e çıktı.

Ölü sayısının bir artıp 48 olduğu ülkede şimdiye kadar 2 bin 108 vakanın iyileştiği belirtildi.

Öte yandan Tayland hükümeti, 30 Nisan'a kadar sürecek olağanüstü halin uzatılmasına ilişkin kararın bu hafta içinde verileceğini açıkladı.