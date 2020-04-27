Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler - Son Dakika

KUALA Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya'da 9 bini, Japonya'da 14 bini aştı.

Endonezya Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 214 artarak toplam 9 bin 96'ya yükseldiğini açıkladı.

Yurianto, Kovid-19'dan can kaybının 22 artışla 765'e çıktığı, iyileşenlerin sayısının ise 44 artışla 1151 olduğu bilgisini paylaştı.

Öte yandan, Bekasi, Depok ve Bogor bölgesinde, salgınla mücadele kapsamında ilk olarak 15 Nisan'da uygulanmaya konulan sosyal kısıtlamaların 14 Mayıs'a kadar uzatılması kararı alındı.

Japonya'da vakalar 14 binin üzerinde

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 144 artışla 14 bin 297'ye, ölü sayısı 11 artarak 396'ya yükseldi.

Vakalar Tokyo'da 3 bin 947, Osaka'da 1521, Kanagawa'da 958, Saitama'da 819, Çiba'da 814, Hokkaido'da 650'ye çıktı.

Öte yandan Japon hükümeti, çarşamba gününden itibaren Rusya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil 14 ülkeden daha yolcu kabul edilmeyeceğini duyurdu. Böylece Japonya'nın seyahat yasağı kapsamı 87 ülkeye çıktı.

Malezya, günlük test sayısını 22 bine çıkarmayı hedefliyor

Malezya'daki Kovid-19 vakaları bugün 40 artışla 5 bin 820'ye ulaşırken, vefatlar 1 artışla 99'a, taburcu edilen vakalar ise 95 artışla 3 bin 957'ye yükseldi.

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, günlük Kovid-19 test kapasitesini 22 bine çıkarmayı planladıklarını açıkladı.

Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub ise salgın nedeniyle kampüslerinde mahsur kalan üniversite öğrencilerinin memleketlerine dönüşüne bugünden itibaren kademeli olarak izin verildiğini belirterek, "Bugün 1128 öğrenci evlerine dönmek üzere yola çıkmıştır." dedi.

Filipinler'de Kovid-19 vakaları 8 bine yaklaştı

Filipinler'de ise Kovid-19 vakaları bugün 198 artarak 7 bin 777'ye, yaşamını yitiren sayısı ise 10 artışla 511'e yükseldi.

Ülke genelinde şu ana kadar 932 vakanın iyileştiği belirtildi.