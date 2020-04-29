Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler - Son Dakika

KUALA Asya-Pasifik ülkelerinden Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 14 bin 809'a yükselirken Singapur'da 15 bin 641, Endonezya'da ise 9 bin 771'e çıktı.

Japonya'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 202 artarak 14 bin 809 oldu.

Ülkede en çok Kovid-19 teşhisi konulan yer 4 bin 106 vakayla Tokyo oldu.

Japonya genelinde virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 447'ye ulaştı.

Endonezya Devlet Başkanından işletmeler için destek çağrısı

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, yerel yönetimler, bakanlıklar ve ilgili kurumlardan, Kovid-19 salgınından etkilenen küçük ve orta ölçekli işletmelere destek olmalarını istedi.

Mevcut durumda ekonomik dayanışmanın ve işletmelerin hayatta kalmasının önemini vurgulayan Widodo, henüz destek almamış yaklaşık 23 milyon küçük ve orta ölçekli işletmenin mali yardıma muhtaç olduğunu belirtti.

Endonezya Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto da ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 260 artarak toplam 9 bin 771'e ulaştığını açıkladı.

Yurianto, ölü sayısının 11 artışla 784, iyileşenlerin sayısının ise 137 artışla 1391 olduğu bilgisini paylaştı.

Malezya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 643 kişiye gözaltı

Malezya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 94 artışla 5 bin 945'e, taburcu edilenlerin sayısı da 55 artışla 4 bin 87'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm kayda geçmedi.

Öte yandan Savunma Bakanlığı, dünden bu yana kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal eden 643 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlık, günlük vaka artışının azalmasının Kovid-19 tedbirlerinin gevşemesi anlamına gelmediğine dikkati çekerek, halka, yasağa uymayı sürdürme çağrısında bulundu.

Malezya'daki okulların ne zaman açılacağı konusunda ise Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, "Bizim ilgili makamlara tavsiyemiz, ilk olarak ekonomi sektörünün yeniden çalışmaya başlamasını beklemek üzeredir. Ekonomi sektörü yeniden faaliyete geçtikten 2 veya 4 hafta sonra eğitime başlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Singapur'da 15 bin, Filipinler'de 8 bin vaka

Diğer Güney Doğu Asya ülkelerinden Singapur'da ise toplam vaka sayısı son 24 saatte 690 artışla 15 bin 641 olurken, ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm yaşanmadı.

Filipinler'de koronavirüs vaka sayısı 254 artarak 8 bin 212'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı da 28 artarak 558'e çıktı.

Tayland'da vaka sayısı son 24 saatte 9 artarak 2 bin 947'ye ulaştı. Ülkede bugün de Kovid-19 kaynaklı ölüm kayda geçmedi.

Öte yandan Tayland hükümeti, günlük vaka artış sayılarının azalması üzerine mayıs ayından itibaren ülke genelinde belirli sektörlerin faaliyet göstermesine müsaade edileceğini duyurdu.