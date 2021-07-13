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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor

13.07.2021 15:12
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 27'si yurt dışı kaynaklı 29 yeni Kovid-19 vakası görüldü, hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 92 bin 95 vaka tespit edildi, virüse yakalanan 4 bin 636 kişi hayatını kaybederken, 86 bin 967 kişi sağlığına kavuştu.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise son 24 saatte 1 yeni vaka görüldü. Bugüne kadar 11 bin 953 Kovid-19 vakasının tespit edildiği bölgede, toplam 212 kişi yaşamını yitirdi.

Tayvan

Tayvan'da son 24 saatte 29 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle 6 kişi öldü.

Toplam vaka sayısının 15 bin 302'ye çıktığı Tayvan'da, bugüne kadar 747 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 53'ü yurt dışı kaynaklı, 1150 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Vaka sayısının 170 bin 296'ya yükseldiği ülkede, son 24 saatte 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 46'ya çıktı.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 604 kişide Kovid-19 tespit edildi, böylece vaka sayısı 1 milyon 481 bin 660'a ulaştı.

Son 24 saatte 77 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 26 bin 92'ye yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 26 yeni vaka tespit edildi.

Toplam 62 bin 744 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 36 kişi hayatını kaybetti, 62 bin 432 kişi sağlığına kavuştu.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 685 vaka kaydedildi.

Son 24 saatte 56 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, toplam can kaybı sayısı 2 bin 847'ye, vaka sayısı 353 bin 712'ye yükseldi.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 12 bin 198 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 203 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Salgının başından bu yana 1 milyon 47 bin 155 kişinin virüse yakalandığı Bangladeş'te, 16 bin 842 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ülkede, virüse yakalanan 889 bin 167 kişi sağlığına kavuştu.

Nepal

Nepal'de son 24 saatte 1639 vaka tespit edildi, 12 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Nepal'de bugüne kadar kaydedilen vaka sayısı 658 bin 778'e, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 9 bin 412'ye ulaştı.

Nepal'de hastalığa yakalanan 623 bin 105 kişi sağlığına kavuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Nepal, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor - Son Dakika


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