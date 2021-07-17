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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor

17.07.2021 13:59
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 30 yeni vaka görüldü, hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 92 bin 213 vaka tespit edildi, virüse yakalanan 4 bin 636 kişi hayatını kaybederken, 87 bin 39 kişi sağlığına kavuştu.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise son 24 saatte yeni vakaya rastlanmadı. Bugüne kadar 11 bin 957 Kovid-19 vakasının tespit edildiği bölgede, toplam 212 kişi yaşamını yitirdi.

Tayvan

Tayvan'da son 24 saatte 12 yeni vaka görüldü, 1 kişi öldü.

Toplam vaka sayısının 15 bin 390'a çıktığı Tayvan'da, bugüne kadar 764 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 51'i yurt dışı kaynaklı, 1454 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Vaka sayısının 176 bin 500'e yükseldiği ülkede, son 24 saatte 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 55'e çıktı.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 40 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 1 milyon 502 bin 359'a ulaştı.

Son 24 saatte 122 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 26 bin 598'e yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 68 yeni vaka tespit edildi.

Toplam 62 bin 981 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 36 kişi hayatını kaybetti, 62 bin 498 kişi sağlığına kavuştu.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10 bin 82 vaka kaydedildi.

Son 24 saatte 141 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, toplam can kaybı sayısı 3 bin 240'a, vaka sayısı 391 bin 989'a yükseldi.

Tayland'da başkent Bangkok ve diğer bazı şehirlerde uygulanan tek gecelik sokağa çıkma yasağına rağmen günlük vaka sayısının 10 bini geçmesi üzerine tedbirlerin sıkılaştırılacağı bildirildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Tayland, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor - Son Dakika


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