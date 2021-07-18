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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor

18.07.2021 16:31
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 33 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle can kaybı olmadı.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 92 bin 246 vaka tespit edildi, virüse yakalanan 4 bin 636 kişi hayatını kaybederken, 87 bin 61 kişi sağlığına kavuştu.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise son 24 saatte 2 yeni vaka görüldü.

Bugüne kadar 11 bin 959 Kovid-19 vakasının tespit edildiği bölgede, toplam 212 kişi yaşamını yitirdi.

Tayvan

Tayvan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 18 yeni vaka görüldü, 4 kişi öldü.

Toplam vaka sayısının 15 bin 408'e çıktığı Tayvan'da, bugüne kadar virüs nedeniyle 768 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 52'si yurt dışı kaynaklı, 1454 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Vaka sayısının 177 bin 951'e yükseldiği ülkede, son 24 saatte 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 57'ye çıktı.

Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum, salgını kontrol altına almak için mücadele edilen ülkede özel toplantılara yönelik daha sert Kovid-19 kısıtlamalarının, Seul ve çevresindeki metropol bölgelerin dışına genişletileceğini söyledi.

19 Temmuz'dan 1 Ağustos'a kadar, Seul'de özel toplantıları 4 kişiyle sınırlandıran mevcut kurallar ülkenin geri kalanında geçerli olacak.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 411 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 1 milyon 507 bin 755'e ulaştı.

Salgında son 24 saatte 117 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam can kaybı sayısı 26 bin 714'e yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 88'i yurt içi kaynaklı 92 Kovid-19 vakası tespit edildiğini belirtti.

Böylece ülkede, 94 vakanın bildirildiği 28 Ağustos 2020'den bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Toplam 63 bin 73 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 36 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 62 bin 512 kişi sağlığına kavuştu.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 11 bin 397 vaka kaydedildi.

Son 24 saatte 101 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, toplam can kaybı sayısı 3 bin 341'e, vaka sayısı 403 bin 386'ya yükseldi.

Tayland'da günlük vaka sayısının 10 bini geçmesi üzerine virüse karşı tedbirlerin sıkılaştırılacağı bildirildi.

Tayland Sivil Havacılık İdaresi (CAAT), Tayland hükümeti tarafından Bangkok'tan Kovid-19 açısından "yüksek riskli" olarak sınıflandırılan diğer illere gidiş-dönüş uçuşlarının 21 Temmuz'dan itibaren askıya alınacağını duyurdu.

Diğer iç hat uçuşları ise yalnızca yüzde 50 kapasite ile yapılabilecek.

Avustralya

Son 24 saatte 129 Kovid-19 vakasının tespit edildiği, 1 kişinin de hayatını kaybettiği Avustralya'da salgının başından bu yana 31 bin 899 vaka görüldü, 914 kişi hayatını kaybetti.

Hükümet Victoria eyaletinde salı gününe kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yaklaşık 6,6 milyon nüfusa sahip eyalette halk sadece temel gıda alışverişi yapmak ve aşı olmak için dışarıya çıkabilecek.

Kovid-19'un Delta varyantına bağlı vaka sayılarında artışın sürdüğü Yeni Güney Galler eyaletinde ise sokağa çıkma yasağı ay sonuna kadar devam edecek.

Nepal

Nepal'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 1223 vaka tespit edildi, 23 kişi virüs nedeniyle öldü.

Nepal'de bugüne kadar kaydedilen vaka sayısı 667 bin 109'a, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 9 bin 550'ye ulaştı.

Ülkede hastalığa yakalanan 632 bin 74 kişi iyileşti.

Güney Kore, Tayland, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor - Son Dakika


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