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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor

24.07.2021 15:04
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 22'si yurt dışı kaynaklı, 35 yeni vaka görüldü, can kaybı olmadı.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 92 bin 497 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 87 bin 180 kişi sağlığına kavuştu.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 2 yeni vaka görüldü.

Bugüne kadar 11 bin 976 vakasının tespit edildiği bölgede, toplam 212 kişi yaşamını yitirdi.

Tayvan

Tayvan'da son 24 saatte 25 yeni vaka görüldü, 2 kişi öldü.

Toplam vaka sayısının 15 bin 558'e çıktığı Tayvan'da, bugüne kadar 786 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 56'sı yurt dışı kaynaklı, 1629 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 187 bin 362'ye yükseldiği ülkede, son 24 saatte 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 68'e çıktı.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 216 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 1 milyon 543 bin 281'e ulaştı.

Son 24 saatte 241 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede toplam ölü sayısı 26 bin 891'e çıktı.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 14 bin 260 vaka kaydedildi.

Son 24 saatte 119 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, toplam can kaybı sayısı 3 bin 930'a, vaka sayısı 481 bin 967'ye yükseldi.

Vietnam

Son 24 saatte 5 bin 279 vakanın görüldüğü Vietnam'da, toplam vaka sayısı 86 bin 957'ye yükseldi.

Salgının başından bu yana virüse yakalanan 370 kişi hayatını kaybederken 15 bin 536 kişi iyileşti.

Dün itibarıyla 7 bin 295 vakanın görüldüğü ülkede, en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

Hükümet, vaka sayısındaki artışın önüne geçmek için başkent Hanoi'de bugünden itibaren 15 gün boyunca kapanma tedbirleri uygulanacağını bildirdi.

Yeni tedbirler kapsamında, halka açık alanlardaki toplanmalar iki kişi ile sınırlandırılırken Hanoi'de iş yerlerinin 15 gün boyunca kapatılacağı, sadece devlet daireleri ve hastanelerin açık kalmasına izin verileceği belirtildi.

Nepal

Nepal'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 2 bin 309 vaka tespit edildi, 16 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede bugüne kadar kaydedilen vaka sayısı 679 bin 17'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 9 bin 695'e ulaştı. Ülkede hastalığa yakalanan 641 bin 565 kişi iyileşti.

Bangladeş

Salgının başından bu yana 1 milyon 146 bin 564 kişinin virüse yakalandığı Bangladeş'te, 18 bin 851 kişi yaşamını yitirdi.

Virüse yakalanan 978 bin 616 kişi sağlığına kavuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor - Son Dakika


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