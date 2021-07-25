Üye Girişi
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor

25.07.2021 14:02
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 27'si yurt dışı kaynaklı, 32 yeni vaka görüldü, can kaybı olmadı.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 92 bin 529 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 87 bin 201 kişi sağlığına kavuştu.

Hindistan

Hindistan'da son 24 saatte 39 bin 742 vaka tespit edilirken 535 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısının 31 milyon 371 bin 901'e çıktığı ülkede, salgının başından bu yana 408 bin 212 kişi hayatını kaybederken 30 milyon 543 bin 138 kişi iyileşti.

Ülke genelinde 433 milyon 150 bin dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci ve en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke olarak öne çıkıyor.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 65'i yurt dışı kaynaklı, 1487 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 188 bin 848'e yükseldiği ülkede, son 24 saatte 5 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 73'e çıktı.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 479 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 1 milyon 548 bin 755'e ulaştı.

Son 24 saatte 93 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede toplam ölü sayısı 27 bin 224'e çıktı.

Delta varyantı tehlikesine karşı başkent Manila'da 22.00 ile 04.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15 bin 335 vaka ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Son 24 saatte 129 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, toplam can kaybı sayısı 4 bin 59'a, vaka sayısı 497 bin 302'ye yükseldi.

Vietnam

Bugün itibarıyla 3 bin 979 vakanın görüldüğü Vietnam'da, toplam vaka sayısı 94 bin 913'e yükseldi.

Vaka sayısında yaklaşık 1 haftadır rekor seviyede artışın yaşandığı ülkede, dün 7 bin 968, 23 Temmuz'da 7 bin 307, 22 Temmuz'da 6 bin 164, 21 Temmuz'da 5 bin 343, 20 Temmuz'da 4 bin 789 vaka tespit edilmişti.

Salgının başından bu yana virüse yakalanan 370 kişinin hayatını kaybettiği Vietnam'da 17 bin 583 kişi iyileşti.

Yeni vakaların büyük çoğunluğunun tespit edildiği Ho Chi Minh'te kapanma tedbirleri 1 Ağustos'a kadar uzatılmıştı.

Başkent Hanoi'de dün 15 gün sürecek kapanma tedbirleri uygulamaya konmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Vietnam, India, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeni Aslan Cicaldau turp gibi çıktı! Kulübün efsanesi Hagi'ye de bir mesaj yolladı 14:20 Yeni Aslan Cicaldau turp gibi çıktı! Kulübün efsanesi Hagi'ye de bir mesaj yolladı Çocukların çığlığı yürek parçaladı! Anne ve babalarından şiddet gören çocuklar, kilit altında tutulup, işkence edilmiş 14:02 Çocukların çığlığı yürek parçaladı! Anne ve babalarından şiddet gören çocuklar, kilit altında tutulup, işkence edilmiş Cristiano Ronaldo, Messi'den daha iyi! İşte fark yaratan 5 özellik 13:59 Cristiano Ronaldo, Messi'den daha iyi! İşte fark yaratan 5 özellik
Son Dakika: Atatürk Orman Çiftliği'nde korkutan yangın! 1 kişi kundaklama iddiasıyla gözaltına alındı 13:53 Son Dakika: Atatürk Orman Çiftliği'nde korkutan yangın! 1 kişi kundaklama iddiasıyla gözaltına alındı Bir anda yere yığıldı! İmam, öğle namazını kıldırdıktan sonra vefat etti 13:28 Bir anda yere yığıldı! İmam, öğle namazını kıldırdıktan sonra vefat etti Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Zirkee, Balotelli olmaya karar verdi 12:07 Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Zirkee, Balotelli olmaya karar verdi
Usta oyuncu Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaptığı yıllardan çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı 11:25 Usta oyuncu Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaptığı yıllardan çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı İç İşleri Bakanlığı, Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportunu iptal etti 11:13 İç İşleri Bakanlığı, Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportunu iptal etti

Son Dakika Haberleri
14:46 Mesut Özil hastalandı! Yıldız futbolcu antrenmana çıkamadı
13:59 Cristiano Ronaldo, Messi'den daha iyi! İşte fark yaratan 5 özellik
13:57 17 yıl sonra Ben Affleck ile öpüşme pozunu paylaşan Jennifer Lopez beğeni topladı
13:55 Kendisinden önce namı geldi! Galatasaray'ın yeni transferi Aanholt, bahis bağımlısı çıktı
13:53 Son Dakika: Atatürk Orman Çiftliği'nde korkutan yangın! 1 kişi kundaklama iddiasıyla gözaltına alındı
13:51 Eriksen'in durumu iyi! 1 ay önce sahada kalp krizi geçiren yıldız futbolcu, ailesiyle gezintiye çıktı
13:49 13 yıl önceyi hatırlattı! Koronavirüsün vurduğu esnaf dirilmek için aynı yardımı bekliyor
13:46 Erdoğan, Olimpiyat şampiyonu Çin'i parkeden silen Filenin Sultanları'nı tebrik etti
12:05 Son Dakika! Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerimizi şehit eden teröristlerden 7'si etkisiz hale getirildi
12:04 Filenin Sultanları gururlandırdı! Tokyo'da son Olimpiyat şampiyonu Çin'i set vermeden mağlup etti
Mesut Özil hastalandı! Yıldız futbolcu antrenmana çıkamadı Mesut Özil hastalandı! Yıldız futbolcu antrenmana çıkamadı         
14:47
Merkez Hakem Kurulu karıştı! Tahkim'in itirazını reddettiği hakemler kazan kaldırdı Merkez Hakem Kurulu karıştı! Tahkim'in itirazını reddettiği hakemler kazan kaldırdı         
14:04
Behzat Uygur, İzzet Yıldızhan'dan borç istediği uyarlama videosuyla kırdı geçirdi Behzat Uygur, İzzet Yıldızhan'dan borç istediği uyarlama videosuyla kırdı geçirdi         
14:00
Kendisinden önce namı geldi! Galatasaray'ın yeni transferi Aanholt, bahis bağımlısı çıktı Kendisinden önce namı geldi! Galatasaray'ın yeni transferi Aanholt, bahis bağımlısı çıktı         
13:56
13 yıl önceyi hatırlattı! Koronavirüsün vurduğu esnaf dirilmek için aynı yardımı bekliyor 13 yıl önceyi hatırlattı! Koronavirüsün vurduğu esnaf dirilmek için aynı yardımı bekliyor         
13:50
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakaları düşürmenin tek yolu devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske, mesafe önlemlerine uyması Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakaları düşürmenin tek yolu devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske, mesafe önlemlerine uyması         
13:27
Şehrin ortasında güpegündüz fuhuş rezaleti! Yanlarındaki küçük çocuğa aldırmadan, bir araçtan inip diğerine bindiler Şehrin ortasında güpegündüz fuhuş rezaleti! Yanlarındaki küçük çocuğa aldırmadan, bir araçtan inip diğerine bindiler         
11:51
Maske takmayan kadın, ''Yaz cezamı'' diyerek polislere direndi! Şimdi, bin 50 lira ceza ödeyecek Maske takmayan kadın, ''Yaz cezamı'' diyerek polislere direndi! Şimdi, bin 50 lira ceza ödeyecek         
11:15
İzmir'de korkunç kaza! Otomobilin metro inşaatına düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı İzmir'de korkunç kaza! Otomobilin metro inşaatına düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı         
11:05
İstanbul sahilinde 35-40 yabancı uyruklu kişinin kavgasını polis korkusu bile sonlandıramadı İstanbul sahilinde 35-40 yabancı uyruklu kişinin kavgasını polis korkusu bile sonlandıramadı         
11:01
Hindistan'da kara mantar hızla yayılıyor! Hastalığı geçiren adam: En kötüsü korona sanmıştım Hindistan'da kara mantar hızla yayılıyor! Hastalığı geçiren adam: En kötüsü korona sanmıştım         
10:39
Şükran Oval kesenin ağzını açtı! Giydiği mayonun fiyatı 6 bin TL Şükran Oval kesenin ağzını açtı! Giydiği mayonun fiyatı 6 bin TL         
10:20
Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek isteyen genç, sıkıştığı yerde öldü Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek isteyen genç, sıkıştığı yerde öldü         
00:04
Sokak röportajında gaziye söylenen sözler sosyal medyada tepki topladı Sokak röportajında gaziye söylenen sözler sosyal medyada tepki topladı         
21:53
Günde birkaç defa mastürbasyon yapan adam, felç geçirip hastanelik oldu Günde birkaç defa mastürbasyon yapan adam, felç geçirip hastanelik oldu         
19:30
Selin Ciğerci, ortalığı salladı! Konserde Bülent Ersoy'a kalça dansı yaptı Selin Ciğerci, ortalığı salladı! Konserde Bülent Ersoy'a kalça dansı yaptı         
19:07
Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı         
11:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2021 14:52:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement