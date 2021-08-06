Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 44'i yurt dışı kaynaklı, 124 yeni vaka görüldü, can kaybı olmadı.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 93 bin 498 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 87 bin 492 kişi sağlığına kavuştu.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 2 yeni vaka görüldü.

Bugüne kadar 12 bin 5 vakasının tespit edildiği bölgede, toplam 212 kişi yaşamını yitirdi.

Tayvan

Tayvan'da son 24 saatte 12 yeni vaka görüldü, 3 kişi öldü.

Toplam vaka sayısının 15 bin 765'e çıktığı Tayvan'da, bugüne kadar 794 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan

Hindistan'da son 24 saatte 44 bin 643 vaka tespit edilirken, 464 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısının 31 milyon 856 bin 757'ye çıktığı ülkede, salgının başından bu yana 426 bin 754 kişi hayatını kaybetti, 31 milyon 15 bin 844 kişi iyileşti.

Ülke genelinde 495 milyon 327 bin 595 doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Hindistan'da vaka sayılarının üç gündür 40 binin üzerinde olduğu bildirildi.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci" ve "en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" olarak öne çıkıyor.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1704 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 201 bin 406'ya yükseldiği ülkede, son 24 saatte 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 113'e çıktı.

Güney Kore'de günlük vaka sayısı son üç gün boyunca 1700'ün üzerinde seyretti.

Hükümet, Delta varyantının yayılması nedeniyle Kovid-19 kısıtlamalarını iki hafta daha uzattı.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10 bin 623 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 1 milyon 638 bin 345'e ulaştı.

Son 24 saatte 247 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam ölü sayısı 28 bin 673'e çıktı.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 21 bin 379 vakayla "salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı" kaydedildi.

Son 24 saatte 191 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, toplam can kaybı sayısı 5 bin 854'e, vaka sayısı 714 bin 684'e yükseldi.

Vietnam

Bugün itibarıyla 4 bin 9 vakanın görüldüğü Vietnam'da, toplam vaka sayısı son 15 günde salgının başından bu yana görülen vaka sayısını ikiye katlayarak 189 bin 66'ya ulaştı.

Salgının başından bu yana virüse yakalanan 2 bin 720 kişinin hayatını kaybettiği Vietnam'da, 58 bin 40 kişi iyileşti.

Başkent Hanoi'de 24 Temmuz'da yürürlüğe giren 15 gün sürecek kapanma tedbirleri uygulanmaya devam ediyor.

Avustralya

Son 24 saatte 308 vakanın tespit edildiği Avustralya'da "salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı" görüldü.

Ülkede toplam vaka sayısı 35 bin 688'e yükseldi, 932 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'un Delta varyantına bağlı vaka sayılarında artışın sürdüğü Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletinde ise sokağa çıkma yasağı devam ediyor.