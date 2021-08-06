Üye Girişi
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor

06.08.2021 15:53
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 44'i yurt dışı kaynaklı, 124 yeni vaka görüldü, can kaybı olmadı.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 93 bin 498 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 87 bin 492 kişi sağlığına kavuştu.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 2 yeni vaka görüldü.

Bugüne kadar 12 bin 5 vakasının tespit edildiği bölgede, toplam 212 kişi yaşamını yitirdi.

Tayvan

Tayvan'da son 24 saatte 12 yeni vaka görüldü, 3 kişi öldü.

Toplam vaka sayısının 15 bin 765'e çıktığı Tayvan'da, bugüne kadar 794 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan

Hindistan'da son 24 saatte 44 bin 643 vaka tespit edilirken, 464 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısının 31 milyon 856 bin 757'ye çıktığı ülkede, salgının başından bu yana 426 bin 754 kişi hayatını kaybetti, 31 milyon 15 bin 844 kişi iyileşti.

Ülke genelinde 495 milyon 327 bin 595 doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Hindistan'da vaka sayılarının üç gündür 40 binin üzerinde olduğu bildirildi.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci" ve "en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" olarak öne çıkıyor.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1704 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 201 bin 406'ya yükseldiği ülkede, son 24 saatte 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 113'e çıktı.

Güney Kore'de günlük vaka sayısı son üç gün boyunca 1700'ün üzerinde seyretti.

Hükümet, Delta varyantının yayılması nedeniyle Kovid-19 kısıtlamalarını iki hafta daha uzattı.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10 bin 623 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 1 milyon 638 bin 345'e ulaştı.

Son 24 saatte 247 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam ölü sayısı 28 bin 673'e çıktı.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 21 bin 379 vakayla "salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı" kaydedildi.

Son 24 saatte 191 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, toplam can kaybı sayısı 5 bin 854'e, vaka sayısı 714 bin 684'e yükseldi.

Vietnam

Bugün itibarıyla 4 bin 9 vakanın görüldüğü Vietnam'da, toplam vaka sayısı son 15 günde salgının başından bu yana görülen vaka sayısını ikiye katlayarak 189 bin 66'ya ulaştı.

Salgının başından bu yana virüse yakalanan 2 bin 720 kişinin hayatını kaybettiği Vietnam'da, 58 bin 40 kişi iyileşti.

Başkent Hanoi'de 24 Temmuz'da yürürlüğe giren 15 gün sürecek kapanma tedbirleri uygulanmaya devam ediyor.

Avustralya

Son 24 saatte 308 vakanın tespit edildiği Avustralya'da "salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı" görüldü.

Ülkede toplam vaka sayısı 35 bin 688'e yükseldi, 932 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'un Delta varyantına bağlı vaka sayılarında artışın sürdüğü Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletinde ise sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

India, Asya, Kore, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Böyle bir oran yok! Damacana suya son 1,5 ayda 5 kez zam geldi 15:46 Böyle bir oran yok! Damacana suya son 1,5 ayda 5 kez zam geldi Son Dakika: Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar 10 gün sonra kontrol altına alındı 15:38 Son Dakika: Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar 10 gün sonra kontrol altına alındı Tokyo'dan gurur veren bir başarı daha! Merve Çoban bronz madalya kazandı 15:30 Tokyo'dan gurur veren bir başarı daha! Merve Çoban bronz madalya kazandı
Oyuncu Leyla Bilginel, afet bölgesine kullanılmış iç çamaşırı ve jartiyer gönderilmesine tepki gösterdi 14:58 Oyuncu Leyla Bilginel, afet bölgesine kullanılmış iç çamaşırı ve jartiyer gönderilmesine tepki gösterdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı: 196 yangın söndürüldü, 5 ilde 12 yangın sürüyor 14:52 Son Dakika! Cumhurbaşkanı: 196 yangın söndürüldü, 5 ilde 12 yangın sürüyor Koronavirüs vakalarında genç hastaların sayısı yükseliyor: Yüzde 100'ü aşısız, pişman olduklarını söylüyorlar 14:43 Koronavirüs vakalarında genç hastaların sayısı yükseliyor: Yüzde 100'ü aşısız, pişman olduklarını söylüyorlar
Cengiz Holding, TEMA Vakfı'nın bağışını reddetmesi üzerine açıklama yaptı: Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz 14:40 Cengiz Holding, TEMA Vakfı'nın bağışını reddetmesi üzerine açıklama yaptı: Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Özer'in köyünde büyük gurur! Cami hoparlöründen anonsla açıkladılar 14:23 Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Özer'in köyünde büyük gurur! Cami hoparlöründen anonsla açıkladılar

Son Dakika Haberleri
15:44 Süper Lig'de oranlar belli oldu! Son şampiyon Beşiktaş, Fenerbahçe'nin arkasında kaldı
15:38 Son Dakika: Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar 10 gün sonra kontrol altına alındı
15:37 Kocaeli'den acı haber! 18 yaşındaki Sude, erkek arkadaşıyla yaşadığı evde silahla başından vurulmuş olarak bulundu
15:30 Tokyo'dan gurur veren bir başarı daha! Merve Çoban bronz madalya kazandı
15:28 Virgin Galactic, uzay seyahati için bilet fiyatlarını açıkladı: 45 bin dolardan başlıyor
15:02 Canlı yayında iğrenç erkek muhabbeti! Afganları "Sakallı, pis" diye kötüleyip lafı Ukraynalı kadınları eve götürmeye getirdiler
14:52 Son Dakika! Cumhurbaşkanı: 196 yangın söndürüldü, 5 ilde 12 yangın sürüyor
14:49 Tokyo'dan madalyalar arka arkaya geliyor! Ali Sofuoğlu ve Taha Akgül bronz madalya kazandı
14:40 Son Dakika: Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den ilk sözler: Eylül'de okulları açacağız
14:39 Cengiz Holding, TEMA Vakfı'nın bağışını reddetmesi üzerine açıklama yaptı: Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz
Eski fiziğinden eser kalmadı! Kasları eriyen Burak Özçivit, göbekli hali dikkat çekti Eski fiziğinden eser kalmadı! Kasları eriyen Burak Özçivit, göbekli hali dikkat çekti         
15:47
Süper Lig'de oranlar belli oldu! Son şampiyon Beşiktaş, Fenerbahçe'nin arkasında kaldı Süper Lig'de oranlar belli oldu! Son şampiyon Beşiktaş, Fenerbahçe'nin arkasında kaldı         
15:45
Kocaeli'den acı haber! 18 yaşındaki Sude, erkek arkadaşıyla yaşadığı evde silahla başından vurulmuş olarak bulundu Kocaeli'den acı haber! 18 yaşındaki Sude, erkek arkadaşıyla yaşadığı evde silahla başından vurulmuş olarak bulundu         
15:38
Canlı yayında iğrenç erkek muhabbeti! Afganları Canlı yayında iğrenç erkek muhabbeti! Afganları "Sakallı, pis" diye kötüleyip lafı Ukraynalı kadınları eve götürmeye getirdiler         
15:02
Olay gecesi evde bulunan arkadaşlarından Ümitcan Uygun'u zora sokacak sözler: Esra'yı odaya götürürken baygın değildi Olay gecesi evde bulunan arkadaşlarından Ümitcan Uygun'u zora sokacak sözler: Esra'yı odaya götürürken baygın değildi         
14:52
Tokyo'dan madalyalar arka arkaya geliyor! Ali Sofuoğlu ve Taha Akgül bronz madalya kazandı Tokyo'dan madalyalar arka arkaya geliyor! Ali Sofuoğlu ve Taha Akgül bronz madalya kazandı         
14:50
Son Dakika: Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den ilk sözler: Eylül'de okulları açacağız Son Dakika: Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den ilk sözler: Eylül'de okulları açacağız         
14:41
Bu transfer futbol tarihine damga vuracak! Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yle görüşmelere başladı Bu transfer futbol tarihine damga vuracak! Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yle görüşmelere başladı         
14:25
Akşener'den Akşener'den "Yangın devam ederken neden buradasınız?" sorusuna cevap: Türkiye'nin diğer yerlerinde de esnaf yanıyor         
14:20
Bamya çiçeği hasadına başlandı! Kurusunun kilosu 200 liraya satıldığı için Bamya çiçeği hasadına başlandı! Kurusunun kilosu 200 liraya satıldığı için "Çeyrek altın" olarak adlandırılıyor         
14:11
Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı         
13:33
Türkiye seferber olup onları aramıştı! Denizli'nin kayıp kızları sonunda bulundu Türkiye seferber olup onları aramıştı! Denizli'nin kayıp kızları sonunda bulundu         
13:28
Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ilk ifadesi ortaya çıktı: Ben evden çıktığımda kendindeydi Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ilk ifadesi ortaya çıktı: Ben evden çıktığımda kendindeydi         
13:26
Şüpheli olarak gözaltına alınan Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun son görüntüleri Şüpheli olarak gözaltına alınan Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu'nun son görüntüleri         
12:15
AB'nin kararı devrim yaratacak! Benzinli ve dizel araçların satışı yasaklanacak AB'nin kararı devrim yaratacak! Benzinli ve dizel araçların satışı yasaklanacak         
11:36
Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı         
11:15
MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2021 16:05:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement