Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor

14.04.2021 13:49
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 11'i yurt dışı kaynaklı 12 yeni Kovid-19 vakası görüldü. Ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi.

Çin'de bugüne dek 90 bin 447 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 513 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 17'si yurt dışı bağlantılı 731 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 111 bin 419'a çıktı.

Son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1782'ye yükseldi. Bugüne kadar Kovid-19'a yakalanan 101 bin 983 kişi sağlığına kavuştu.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 5 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 613'e yükseldi.

Bölgede virüs nedeniyle 208 kişi hayatını kaybederken 11 bin 227 kişinin tedavisi tamamlandı.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, ülkede yurt dışı kaynaklı 5 yeni Kovid-19 vakası görüldüğünü bildirdi.

Bugüne dek 1067 vakanın görüldüğü adada, virüs bulaşan 11 kişi hayatını kaybetti, 1029 kişi iyileşti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 122 artışla 892 bin 880'e çıktı.

Son 24 saatte 162 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 15 bin 447'ye ulaştı, 704 bin 386 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1335 vaka ile günlük en yüksek vaka sayısına ulaştı.

Toplam vaka sayısının 35 bin 910'a çıktığı ülkede, son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı, 28 bin 322 kişi sağlığına kavuştu.

Kovid-19 salgının başından bu yana dün en yüksek vaka sayısına ulaşılan Tayland'da vaka sayıları son 3 gündür 900'ün üzerinde seyrediyor.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 27 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 60 bin 719 vakanın görüldüğü ülkede 30 kişi hayatını kaybetti, 60 bin 374 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 5 bin 185 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 703 bin 170'e yükseldi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 69 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 9 bin 987'ye çıktı.

Ülkede, artan Kovid-19 vakalarının yayılmasını önlemek için 8 günlük tam kapanma süreci bugün başladı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor - Son Dakika


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