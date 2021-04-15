Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor

15.04.2021 14:03
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 10 yeni Kovid-19 vakası görüldü. Ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi.

Çin'de bugüne dek 90 bin 457 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 524 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 28'i yurt dışı bağlantılı 670 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 112 bin 117'ye çıktı.

Son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1788'e yükseldi. Bugüne kadar Kovid-19'a yakalanan 102 bin 513 kişi sağlığına kavuştu.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 6 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 619'a yükseldi.

Bölgede virüs nedeniyle 209 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 246 kişinin tedavisi tamamlandı.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, ülkede yurt dışı kaynaklı bir yeni Kovid-19 vakası görüldüğünü bildirdi.

Bugüne dek 1068 vakanın görüldüğü Ada'da, virüs bulaşan 11 kişi hayatını kaybetti, 1031 kişi iyileşti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 11 bin 429 artışla 904 bin 285'e çıktı.

Son 24 saatte 148 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 15 bin 594'e ulaştı, 705 bin 164 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1543 vaka ile "günlük en yüksek vaka sayısına" ulaşıldı.

Toplam vaka sayısının 37 bin 453'e çıktığı ülkede, son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı, 28 bin 383 kişi sağlığına kavuştu.

Salgının başından bu yana en yüksek vaka sayısına ulaşılan Tayland'da hükümet, alışveriş merkezlerinin kapanış saatinin bugünden itibaren 21.00 olarak belirlendiğini duyurdu.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 16 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 60 bin 392 vakanın görüldüğü ülkede 30 kişi hayatını kaybetti, 60 bin 392 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 4 bin 192 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 707 bin 362'ye yükseldi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 94 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 10 bin 81'e çıktı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor - Son Dakika


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