Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor

20.04.2021 13:55
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vakalar tespit edildi.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vakalar tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 9'u yurt dışı kaynaklı, 10 yeni Kovid-19 vakası görüldü. Ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi.

Çin'de bugüne dek 90 bin 520 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 573 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 20'si yurt dışı bağlantılı, 549 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 115 bin 195'e yükseldi.

Son 24 saatte 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1802'ye yükseldi. Bugüne kadar 105 bin 227 kişi sağlığına kavuştu.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, 2 yeni Kovid-19 vakası görüldüğünü bildirdi.

Bugüne dek 1078 vakanın görüldüğü Ada'da, 11 kişi hayatını kaybetti, 1038 kişi iyileşti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 7 bin 379 artışla 945 bin 106'ya çıktı.

Son 24 saatte 93 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 16 bin 141'e ulaştı, 809 bin 959 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1443 vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 45 bin 185'e çıktığı ülkede, son 24 saatte 4 kişi hayatını kaybetti.

Can kaybı sayısının 108'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 28 bin 958 kişi sağlığına kavuştu.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 14 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 60 bin 865 vakanın görüldüğü ülkede, toplam 30 kişi hayatını kaybetti, 60 bin 503 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 4 bin 559 vakanın tespit edilmesiyle toplam Kovid-19 vaka sayısı 723 bin 221'e yükseldi.

Son 24 saatte 91 kişi yaşamını yitirdi.

Virüse bağlı toplam can kaybı sayısı da 10 bin 588'e çıktı.

Bangladeş hükümeti, son haftalarda artan vaka sayıları nedeniyle devam eden sokağa çıkma yasağının 28 Nisan'a kadar uzatılmasına karar verdi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor - Son Dakika


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