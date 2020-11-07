Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 157 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam sayı 393 bin 961'e çıktı.?

Son 24 saatte virüs nedeniyle 24 kişinin hayatını kaybettiği ülkede bugüne kadar ölenlerin sayısı 7 bin 485'e yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 350 bin 216'ya çıktı.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 17'si yurt dışı kaynaklı olmak üzere 89 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 27 bin 284'e yükseldiği ülkede, Kovid-19 testi pozitif çıkan toplam 24 bin 910 kişi iyileşti.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ülkede can kaybı sayısı 477'ye çıktı.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1289 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 418 bin 764'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 13 kişinin ölümüyle yaşamını yitirenlerin sayısı 6 bin 49'a yükseldi.?

Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 336 bin 484 kişi de iyileşti.?Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.?

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 7 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Kovid-19 vaka sayısının 58 bin 54'e yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, 57 bin 959 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 11'i yurt dışı kaynaklı olmak üzere 12 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı. Yeni can kaybı bildirilmedi.

Vaka sayısının 3 bin 30'a çıktığı Tayland'da bugüne kadar virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 644 kişi iyileşti.

Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.