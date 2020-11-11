Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

11.11.2020 13:17
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 33'ü yurt dışı kaynaklı olmak üzere 146 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 27 bin 799'a yükseldiği ülkede, Kovid-19 testi pozitif çıkan toplam 25 bin 266 kişi iyileşti.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği ülkede can kaybı 487'ye çıktı.?

Ülkede son 4 günde günlük vaka sayısı 100'ün üzerinde seyrediyor.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 4 yeni vaka kaydedildi. Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği adada, toplam vaka sayısı 584'e ulaştı.

Salgının başından bu yana aldığı etkili tedbirlerle virüsün yayılmasını engellemeyi başaran Tayvan'da 12 Nisan'dan bu yana iç kaynaklı vakaya rastlanmıyor.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 18 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken toplam sayı 5 bin 408'e çıktı.

Kentte son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1672 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam sayı 401 bin 416'ya çıktı.??

Son 24 saatte virüs nedeniyle 49 kişinin hayatını kaybettiği ülkede bugüne kadar ölenlerin sayısı 7 bin 710'a yükseldi.?

Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 362 bin 217 oldu.?

Kamboçya

Çinhindi ülkesi Kamboçya'da hükümet, başkent Phnom Penh ve komşu Kandal vilayetinde kamu tarafından organize edilen tüm etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Yasak, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun 3 Kasım'da resmi ziyaretinde Kovid-19 olduğunun anlaşılmasının ardından geldi.

İçişleri Bakanlığı yasağın sebebi hakkında açıklama yapmazken, yasak tedbirinin Szijjarto'nun ziyareti sırasında görüştüğü yetkililerin temas izlerinin sürülmesindeki zorluk nedeniyle alındığı tahmin ediliyor.

Macar Bakan ile görüşmelerde bulunan Başbakan Hun Sen'in yanı sıra Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn, Tarım Orman ve Balıkçılık Bakanı Veng Sakhon ile Ticaret Bakanı Pan Sosak da karantina altına alınmıştı.

Tayland?

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 3 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, yeni can kaybı olmadı.

Vaka sayısının 3 bin 847'ye çıktığı ülkede bugüne kadar virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 685 kişi iyileşti.

Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.

-Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 18 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.?

Kovid-19 vaka sayısının 58 bin 91'e yükseldiği ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, 57 bin 985 kişi iyileşti.?

Bangladeş?

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1733 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 425 bin 353'e çıktı.?

Ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 19 kişinin ölümüyle toplam ölü sayısı 6 bin 127'ye yükseldi.??

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

Güney Kore, Tayvan, Nisan, Asya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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